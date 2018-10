Noch zwei Tage: Mehr als 1200 Läufer für Genießerlauf gemeldet

Alle Hände voll zu tun haben die fleißigen Helfer der Lauffreunde Biberach, die die zweite Auflage des Biberachr Genießerlaufs organisieren. Dazu gehört auch das Vorbereiten der Laufstrecke. Diese führt wie voriges Jahr vom Marktplatz durchs Wolfental nach Voggenreute und Ingoldingen und zurück zum Marktplatz. Diese Strecke ist am Sonntag von 10 bis 15 Uhr für den normalen Verkehr gesperrt. Mehr als 1200 Teilnehmer (rund 450 für den BKK-Verbundplus-Halbmarathon und rund 750 für den 3x7-Kilometer-Kreisparkassen-Staffellauf) haben sich bereits angemeldet. Nachmeldungen sind am Samstag (17 bis 19 Uhr) und am Sonntag (8.30 bis 9.30 Uhr) in der Volkshochschule möglich, bis das Limit an Startplätzen erschöpft ist. Um 10 Uhr beginnt das gemeinsame Aufwärmen auf dem Marktplatz. Der Start des Halbmarathons erfolgt um 11 Uhr, für die Staffeln um 11.10 Uhr. Die weiteren Staffelläufer werden gegen 10.40 Uhr vom Viehmarkt aus mit Bussen zum Wechselpunkt bei Voggenreute gefahren.