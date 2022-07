Noch wenige Plätze frei für Bürgerreise nach Schweidnitz

Für die Bürgerreise in die polnische Partnerstadt Schweidnitz und deren Umgebung sind noch wenige Plätze frei. Bei dieser Reise, die der Schweidnitz-Ausschuss im Verein Städte Partner Biberach gemeinsam mit dem Reisebüro „Fromm-Reisen“ vom 3. bis 8. September veranstaltet, stehen unter anderem eine Stadtführung durch Schweidnitz sowie ein Treffen mit dem Schweidnitzer Partnerschaftsverein auf dem Programm. Daneben gibt es Fahrten nach Kreisau, zum Schloss Fürstenstein, ins Konzentrationslager Großrosen, nach Breslau und ins Felsenlabyrinth im Heuscheuergebirge. Am Wandertag gibt es die Alternativen, die landschaftlich schöne Busfahrt mitzumachen und mit dem Bus nach oben zu fahren oder den Tag in Schweidnitz zu verbringen. Die Reise findet im modernen Reisebus statt, der auch für die Fahrten in Polen zur Verfügung steht. Das ausführliche Programm plus alle weiteren Informationen zur Reise findet sich auf der Homepage des Vereins StäPa (www.staepabc.de ) oder kann bei der Vorsitzenden des Schweidnitz-Ausschusses Malgorzata Jasińska-Reich per E-Mail (schweidnitz@staepabc.de) angefordert werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine baldige Anmeldung.