Noch wenige freie Plätze bei „Saus & Braus“

Für Kurzentschlossene sind beim Ferienprogramm im Stadtteilhaus Gaisental in Biberach gibt es am Montag, 29. August, noch freie Plätze bei dem Angebot Dunkelerfahrung im Schlaraffenland für Kinder von sechs bis acht Jahren und beim Klettern im Kletterwald für Jugendliche ab zwölf Jahren. Am Dienstag, 30. August, gibt es noch Plätze in der Holzwerkstatt für Acht- bis Zwölfjährige und beim Film & Grill-Abend für Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren. Am Donnerstag, 1. September, gibt es noch Plätze beim Filzen, beim Abenteuerspielplatz und bei der Feuerwehr. Am Freitag, 2. September, ab 9 Uhr kümmern sich Kinder und Jugendliche von acht bis 13 Jahren um das Thema Naturschutz unter dem Titel Friday for Future. Auch hier gibt es noch wenige freie Plätze. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es per E-Mail an sausundbraus@jugendaktiv-biberach.de