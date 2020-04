Noch steigen die Preise auf dem Immobilienmarkt

Im neuen „Grundstücksmarktbericht 2019“ informiert die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Biberach über die aktuellen Preisentwicklungen am Immobilienmarkt in Biberach. Der betrachtete Analysezeitraum von 2014 bis 2019 ist durch einen deutlichen Anstieg in allen Segmenten des Immobilienmarktes gekennzeichnet. Offen bleibt die Frage, ob die aktuelle Pandemie Auswirkungen auf den Immobilienmarkt hat. Hier sind die Einschätzungen der Experten unterschiedlich.

In der Kaufpreissammlung der Geschäftsstelle wurden 436 Kaufverträge im Jahr 2019 erfasst. Dies entspricht einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der dazugehörige Geldumsatz erhöhte sich um 29 Prozent von 87 Millionen Euro (2018) auf 112 Millionen Euro. Wesentliches Fazit: Die Preise am Immobilienmarkt in Biberach sind weiter gestiegen.

4201 Euro je Quadratmeter für Neubauwohnungen

Für Neubauwohnungen mussten im Jahr 2019 im Mittel 4201 Euro je Quadratmeter bezahlt werden (2718 Euro/m² im Jahr 2014). Dies entspricht einem Preisanstieg von 55 Prozent. 149 Eigentumswohnungen wurden insgesamt verkauft (160 im Jahr 2018). Davon sind lediglich 14 Kaufverträge über Neubauwohnungen abgeschlossen worden (ein Minus von 42 Prozent zum Vorjahr).

Mit einem Preisanstieg von 61 Prozent zum Vorjahr liegen die gebrauchten Eigentumswohnungen im ähnlichen Bereich. 2019 mussten durchschnittlich 2391 Euro je Quadratmeter bezahlt werden (1481 Euro/m² im Jahr 2014). Bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen sind Garagen, Carports, Stellplätze und Inventar nicht eingerechnet.

Preisanstieg von 51 Prozent bei Einfamilienhäuser

Der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus in Biberach wurde mit 457 813 Euro ermittelt (302 492 Euro im Jahr 2014). Dies entspricht einem Preisanstieg von 51 Prozent. Bei Reihenhäusern fiel der Preisanstieg mit 38 Prozent etwas niedriger aus, 280 295 Euro musste 2019 im Durchschnitt bezahlt werden.

Ein Blick in die Region zeigt, dass in Ravensburg und Friedrichshafen Preisanstiege in ähnlicher Höhe ermittelt wurden, jedoch liegt dort das Preisniveau etwas höher. Für eine Neubauwohnung lag das Mittel 2019 in Ravensburg bei 4400 Euro und in Friedrichshafen bei 4600 Euro je Quadratmeter.