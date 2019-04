Noch kein Ergebnis beim Thema Jerseyweg

Bis Donnerstag hätten sich die sechs Bauherren des Projekts „Preisgünstiges Bauen“ im Jerseyweg entscheiden sollen, ob sie die von der Stadt Biberach angebotene Ausgleichszahlung von 100 000 Euro (SZ berichtete) annehmen. Bis zum späten Donnerstagmorgen, so verlautete seitens der Stadt auf SZ-Nachfrage, habe es noch keine offizielle Reaktion der Bauherren gegeben.

Wegen Mängeln an ihren zum Teil nicht fertig gebauten Häusern liegen die Bauherren seit Längerem im Streit mit der Stadt. Die von ihr ausgesuchte Firma, die die Häuser bauen sollte, ist zwischenzeitlich insolvent. Die Haftpflichtversicherung der Stadt hatte nach der Prüfung der Verträge einen Verfahrensfehler erkannt, den die Stadt begangen hat, und zunächst 50 000 Euro pro Bauherr als Ausgleich angeboten. Nachdem dies von einem Teil der Bauherren abgelehnt wurde, folgten erneute Verhandlungen zwischen Stadt und Versicherung. Als Ergebnis bot die Versicherung Anfang April jedem Bauherr 100 000 Euro an.

Nach Berechnungen der Stadt könnte dies zusammen mit den Mitteln, die jedem Bauherren aus seiner Finanzierung noch zur Verfügung stehen sollten, annähernd ausreichen, um die Häuser zu vollenden. Lege man das Angebot einer regionalen Baufirma zu Grunde, liege man bei Mehrkosten von maximal 100 000 Euro, so eine Modellrechnung der Stadt. Knackpunkt: Die Versicherung will nur bezahlen, wenn alle sechs Bauherren ihr Angebot annehmen.

Zunächst sollten sich diese bis zum 12. April entscheiden, auf Antrag wurde die Frist bis 18. April verlängert. „Wir haben noch keine offizielle Information, wie sie die Bauherren entscheiden“, sagte die städtische Pressesprecherin Andrea Appel am späten Donnerstagvormittag. Zu diesem Zeitpunkt vermeldete der SWR bereits, dass zwei der Bauherren das Angebot ablehnen. Einen der Bauherren, den die SZ am Donnerstagabend erreichte, bestätigte, dass er das Angebot nicht annehmen wolle. Mit der gebotenen Zahlung schaffe er es nicht, sein Haus fertig zu bauen, sondern sei gezwungen, es unter Wert zu verkaufen. „Ich bekomme keine weiteren Kredite mehr“, so der Bauherr.

Ob die Versicherung auch bezahlt, wenn nur vier oder fünf der Bauherren die Ausgleichszahlung akzeptieren, ist unklar. „Wir würden in einem solchen Fall nochmals das Gespräch mit der Versicherung suchen, weil wir an einer Befriedung der Angelegenheit interessiert sind“, so Appel. Ob das zum Erfolg führe, könne sich jedoch aktuell nicht sagen.