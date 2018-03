Noch herrscht keine Terminnot im Bezirk

20 Spiele sind im Aktivenbereich bei den Männern am vergangenen Wochenende im Fußballbezirk Riß ausgefallen. Kopfzerbrechen bereitet dies den Staffelleitern aber noch nicht.

„Die Spielausfälle waren sehr ärgerlich, aber es ging nicht anders wegen des Schnees. Die meisten Plätze waren einfach nicht bespielbar“, sagt Gerhard Ehrlicher, Staffelleiter der Bezirksliga Riß und der Kreisliga B I. Jeweils sechs Absagen hatte es in beiden Ligen gegeben. Diese Spiele sind noch nicht neu terminiert worden. „Da will ich erst das kommende Wochenende abwarten“, so Ehrlicher. Terminnot herrsche wegen der Ausfälle noch nicht. „Es sollten aber auch keine weiteren dazukommen, sonst wird es terminlich eng. Schon jetzt ist kein Wochenende zum Nachholen mehr frei“, sagt Ehrlicher. Alle ausgefallenen Spiele müssten definitiv unter der Woche nachgeholt werden.

Ähnlich sieht es in der Kreisliga A I und A II aus, die von Staffelleiter Hubert Übelhör betreut werden: „Dass wir einen Spieltag am 3. Oktober vergangenen Jahres terminiert hatte, war wichtig. So sind wir noch nicht in arger Terminnot.“ Aber auch Übelhör sagt, dass keine weiteren Spielausfälle mehr dazukommen sollten. Schon jetzt müssen die Nachholspiele alle unter der Woche stattfinden, da es kein freies Wochenende bis Saisonschluss mehr gibt. In der A I war am vergangenen Wochenende ein Spiel ausgefallen, in der A II waren es vier.

In der Kreisliga B II konnten drei Partien nicht ausgetragen werden. „Die müssen jetzt halt unter der Woche nachgeholt werden“, sagt Staffelleiter Willi Gerster. Konkrete neue Termine gibt es noch nicht. „Ich hoffe, dass keine weiteren Ausfälle mehr dazukommen, sonst wird es terminlich kritisch.“ Am nächsten Wochenende steht der erste komplette Spieltag nach der Winterpause in der B II an.