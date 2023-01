Noch freie Plätze in Kursen bei „TGfit“

Aktiv ins neue Jahr zu starten, das bietet die TG Biberach mit den Kursen bei „TGfit“ an. In verschiedenen Kursen sind noch Plätze frei.

„Babyzeit-Bewegte Zeit“: Im Vordergrund stehen Bewegungs-, Körper- und Sinneserfahrungen für die Kleinsten. Es geht um Begegnungen mit anderen Kindern und darum, in Begleitung der Eltern neugierig auf Entdeckungstour gehen. Es gibt viele Bewegungsmöglichkeiten, Lieder und Fingerspiele. Für die Eltern besteht Gelegenheit sich auszutauschen, Fragen zu stellen, Tipps im Handling, Anregungen mitzunehmen und auch selbst wieder aufzutanken. Der Kurs richtet sich an Eltern mit Babys ab drei Monaten.

„Mama fit, Baby mit“: Nach der Schwangerschaft wieder fit werden und sich in seinem Körper wohlfühlen. Durch ein gezieltes Muskel- und Ausdauertraining wird der ideale Ausgleich für die alltäglichen Anforderungen geschaffen sowie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Beckenbodenschwächen reduziert. Die Betreuungsfrage der Kleinen stellt kein Problem dar, denn die Babys sind mit dabei und werden in das Training eingebunden.

„Relax in Motion“: Der Kurs enthält sanfte Mobilisationen und Dehnungen in Verbindung mit einer ausgiebigen Entspannungsphase, in der verschiedene Entspannungsmethoden ausprobiert werden. Sie machen fit für den Alltag und spenden neue Kraft.

„Pilates Flow“ für Fortgeschrittene: Es wird nach den Grundprinzipien von Josef Pilates trainiert, Konzentration, bewusste Atmung, Zentrierung, Kontrolle, Bewegungsfluss, Koordination und Entspannung. Das ganzheitliche Training spricht auch die tiefliegenden, kleinen und die schwächeren Muskelgruppen an.