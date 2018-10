Noch freie Plätze bei Sportangebot

Die Kindersportschule der TG Biberach ist in die neue Saison gestartet und begleitet derzeit rund 600 Kinder in verschiedensten Angeboten und Kooperationen. In manchen Gruppen gibt es noch wenige freie Plätze. Ab 3,5 Jahren: Wuselbiber 3a, Mittwoch, 15 bis 16 Uhr; Wuselbiber 3b, Donnerstag, 14.20 bis 15.20 Uhr; Wuselbiber 3w (Wuseln im Wasser), Dienstag, 16 bis 16.50 Uhr. Ab 4,5 Jahren: Wuselbiber 4c, Donnerstag, 17.10 bis 18.25 Uhr. Ab 5,5 Jahren: Sportbiber 5 b, Dienstag, 14.15 bis 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist per E-Mail an kiss@tg-biberach.de oder unter Telefon 07351/5280999 möglich.