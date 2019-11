Nikolausturnen der TG-Turnabteilung ist am Samstag

Das alljährliche Nikolausturnen der Turnabteilung der TG Biberach findet am Samstag, 30. November, in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach statt.

Ab 15 Uhr gibt es laut TG ein bewährtes buntes Programm rund um Turnen, Tanz und Rhythmischer Sportgymnastik. 19 Gruppen zeigen einen Querschnitt des Abteilungsangebots. So gibt es in diesem Jahr eine Vorführung des Akrobatik-Nachwuchses – einer neuen Gruppe der Turnabteilung. Doch auch „Altbewährtes“ ist am Start und so beschließen die Kleinsten das Nikolausturnen mit dem Zwergentanz. Der Eintritt ist kostenlos. Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt.