Nikolaus-Geschenke gibt’s in der Stadtbücherei

Traditionell werden am 5. Dezember Stiefel vor die Tür gestellt, damit sie über Nacht vom Nikolaus befüllt werden. Oft stattet der Nikolaus auch einen Besuch zu Hause ab. Das lässt sich dieses Jahr nur schwer umsetzen. Um die Vorfreude auf Nikolaus dennoch zu erhalten, können sich Kinder bis acht Jahre am Samstag, 5. Dezember, in der Stadtbücherei Biberach ein kleines Nikolausgeschenk unter anderem bei Sandra Zubenko (Foto) abholen. Die Stadtbücherei hat am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Und wer es sich zu Nikolaus und über die Adventszeit zu Hause gemütlich machen möchte, wird ebenfalls in der Stadtbücherei fündig. Geschichten, Hörbücher, Weihnachtslieder und -filme, aber auch eine große Auswahl an Brettspielen stehen zur Auswahl.