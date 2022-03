Niklas Kärcher sichert sich zwei Titel

Bei perfekten äußeren Verhältnissen sind die Meisterschaften des Bezirk Süd im Schwäbischen Skiverband in Riefensberg (Österreich) ausgetragen worden. Rund 130 Teilnehmer traten in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom sowie im Mannschaftswettbewerb an. Das alpine Skirennteam der TG Biberach war an beiden Tagen mit zahlreichen Athleten am Start und konnte sich laut Mitteilung über herausragende Ergebnisse freuen. Im Riesentorlauf gewannen die TG-Athleten sechs von 14 Titeln in den Altersklassen.

Felix Stöferle siegte im U8-Wettbewerb, Noah Osterspey wurde Dritter. Bei den Mädchen erreichte Antonia Adamski den zweiten Platz. In der Klasse U10 gewann Hannah-Marie Osterspey bei den Mädchen sowie Stefan Stöferle bei den Buben. Bei den U14-Mädchen verpasste Lena Ströbele das Podest knapp und wurde Vierte. Julian Ströbele (U16) erreichte den zweiten Platz, während sich Luna Pitsch bei den Mädchen mit deutlichem Vorsprung den Titel holte.

In der Masters-Klasse (Ü30) der Männer gewann Roland Kling das rein Biberacher Duell vor Uwe Kärcher, der als Ersatzfahrer einsprang. Die Tagesbestzeit und damit auch den Bezirksmeistertitel bei den Aktiven sicherte sich Niklas Kärcher.

Der Teamwettbewerb entwickelte sich zum Krim. Die Mannschaft der TG Biberach I (Lena Ströbele, Luna Pitsch, Niklas Kärche, Uwe Kärcher, Roland Kling) landete mit einem knappen Rückstand von 41 hundertstel Sekunde auf dem zweiten Platz hinter dem Team SV Ravensburg I.

Der Slalom war von vielen Ausfällen geprägt, doch auch dort gab es Spitzenresultate für die TG zu verzeichnen. Felix Stöferle und Noah Osterspey (beide U8) erreichten die Plätze zwei und drei, Hannah-Marie Osterspey (U10) wurde Zweite. Stefan Stöferle (U10) gelang es trotz eines Fahrfehler im zweiten Durchgang seine Führung zu verteidigen und holte sich so den Titel. Finja Friedrich (U16) verbuchte ihren ersten Podestrang überhaupt, nach zwei taktisch clever gefahrenen Durchgängen schlug Platz drei zu Buche. Dieselbe Platzierung erzielte auch Theo Felder (U12). In der U14 durfte Elias Osterspey als Zweiter aufs Stockerl steigen.

Altmeister Roland Kling siegte erneut in der Masters-Klasse, während Niklas Kärcher abermals die Aktivenklasse dominierte. Im Kampf um die Tagesbestzeit musste er sich nur Jona Baumhof vom SV Ravensburg geschlagen geben.

Auch die weiteren TG-Starter konnten solide Mittelfeldplatzierungen herausfahren. Insgesamt zeigte sich das Trainerteam nach TG-Angaben erneut höchst zufrieden mit den Ergebnissen.