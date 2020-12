Niemeier gewinnt nach mentalem Kraftakt

Gutes Niveau zum Frühstück, so hat im Tennis Channel der Sprecher am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr die erste Partie auf dem Centre Court in der Biberacher Tennishalle kommentiert. Dort lieferten sich die beiden Wildcard-Empfänger Benedict Kurz (VfL Sindelfingen) und Philip Florig (TVA 1860 Aschaffenburg) bei den 49. deutschen Tennismeisterschaften ein heißes Duell. Zog hier am Ende der Württemberger den Kürzeren, gelang wenige Stunden später Alexandra Vecic (TC Tübingen) der Einzug ins Achtelfinale.

Im Erstrundenspiel der Männer zwischen Benedict Kurz, der Nummer 122 der deutschen Rangliste (DTB), und dem 17-jährigen Florig (DTB: 127) deutete sich schnell an, dass der Sindelfinger für seine Spielgewinne mehr arbeiten musste als sein mehr Aggressivität, aber auch die bessere Konstanz auf den Platz bringender Kontrahent. Dieser hatte in diesem Sommer als einer der Spieler der „Next Generation“ am DTB-German-Pro-Series-Turnier teilgenommen. Florig gewann 7:5, 7:5 und trifft am Mittwoch auf Tim Handel vom TC Markwasen Reutlingen (DTB: 38).

Trio unterliegt nach einer Satzführung

Ein anderer Reutlinger hat derweil die Segel streichen müssen. Dabei befand sich Nico Hornitschek (TV Reutlingen/DTB: 79) nach seinem 6:4, 3:6, 2:6 gegen Nino Ehrenschneider (LTTC Rot-Weiß Berlin/DTB: 73) in ähnlich guter Gesellschaft wie Nils Brinkmann (Lehrter Tennis-Club LTC/DTB: 95) gegen Max Wiskandt (Gladbacher HTC/DTB: 61) und Flemming Peters (Der Club an der Alster/DTB: 91) gegen Thomas Jan Dafcik (TC Blutenburg München, DTB 96) – alle drei unterlagen nach einer Satzführung noch. Zu den Erstrundengewinnern bei den Männern gehörte auch Johann Lars (Tenniszentrum DJK Sulzbachtal/DTB: 102), der nach Absage der beiden Top-Gesetzten Yannick Maden (TEC Waldau/DTB: 9) und Julian Lenz (Tennisklub Grün-Weiß Mannheim/DTB: 16) als Nachrücker ins Feld rutschte und sich mit einem 6:3, 6:3 gegen Christian Hansen (Marienburger SC/DTB: 82) für die zweite Runde empfahl.

Temporeiche und lange Ballwechsel

Bei den Frauen fanden am Dienstagnachmittag dann bereits erste Zweirundenmatches statt. Erstmals gefordert waren nun auch gesetzte Spielerinnen bei dieser zum zwölften Mal in Biberach stattfindenden deutschen Meisterschaft. Einen besonderen Match-Leckerbissen lieferten sich die an Position neun gesetzte Alexandra Vecic (TC Tübingen) und die aus dem Allgäu stammende Jana Vanik (Münchner Sportclub). Vor allem im zweiten Satz stieg die Spannung, nachdem sich Vanik mit mutigen und unerreichbaren Rückhand-Longline-Bällen Breakchancen erspielte und Vecic unter Druck setzte. Das temporeiche und von langen Ballwechseln geprägte Spiel kostete aber auch Kraft, Vanik unterliefen im vorletzten Spiel des zweiten Satzes gleich zwei Doppelfehler – Geschenke, die Vecic gern annahm und mit 6:3, 7:5 somit ins Achtelfinale einzog. Dort kommt es nun zu einem württembergischen Duell mit Emily Seibold (TC BW Vaihingen-Rohr), welche sich trotz einer 5:2-Führung im ersten Satz gegen Yana Morderger (Tennispark Versmold) noch in ein Dreisatzmatch begeben musste (5:7, 6:4, 6:2).

Den Kopf aus der Schlinge gezogen hat am Ende die Top-2-Gesetzte Jule Niemeier (TC Bad Vilbel). Gegen Lena Ruppert (Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt) führte sie bereits komfortabel mit 6:3 und 5:1, musste dann aber erst noch einen Spielstandausgleich zum 5:5 abwehren. Letztlich gewann sie den mentalen Kraftakt noch mit 6:4.