Niederlage zum Saisonauftakt

Die Volleyballerinnen der TG Biberach sind mit einer Niederlage in die neue Oberligasaison gestartet. In der heimischen Wilhelm-Leger-Halle unterlag die TG gegen die TSG Reutlingen in einer langen Partie mit 1:3 (25:19, 22:25, 16:25, 21:25).

Die TG Biberach musste im Auftaktspiel ohne ihren Trainer Stefan Hecht auskommen, der aus privaten Gründen fehlte. Daher übernahm Co-Trainer Patrick Welcker das Coaching. Im ersten Satz starteten die Biberacherinnen konzentriert. Die TG agierte in der Annahme stabil, woraus starke Angriffe resultierten. Satz eins gewannen die Biberacherinnen letztlich mit 25:19.

Konzentration lässt nach

Nach dem Seitenwechsel agierten die TG-Spielerinnen auch in Durchgang zwei anfangs konzentriert. Im weiteren Verlauf des Satzes sank jedoch die Konzentration nach und nach. Dies zeigte sich in vielen Aufschlagfehlern und Abstimmungsschwierigkeiten. Um neuen Schwung auf das Feld zu bringen, wurden Estella Neudeck und Natali Gerstmann eingewechselt. Mit diesen beiden kämpfte sich die TG wieder heran, aber es reichte nicht, um den Rückstand aufzuholen. Die TG musste sich mit 22:25 geschlagen geben. Auch in den nächsten beiden Sätzen konnte das Team um Patrick Welcker nicht mehr an die Leistung des ersten Durchgangs anknüpfen, wodurch diese mit 16:25 und 21:25 verloren wurden und das Spiel schlussendlich mit 1:3.

Der Start in die Saison verlief für die TG nicht wie gewünscht. Am nächsten Sonntag (Spielbeginn: 15 Uhr) wollen die Biberacherinnen nun in Burladingen ihren Kampf- und Teamgeist unter Beweis stellen und es besser machen.