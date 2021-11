Niederlage nach guter Leistung

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben sich beim gut spielenden TV Weilstetten nach einer insgesamt starken Vorstellung mit 21:25 (12:15) geschlagen geben müssen. Die Niederlage schmerzt laut Trainer Florian Nowack angesichts der gezeigten Leistung nicht arg. Mit 10:4 Punkten steht die TG nach wie vor auf dem vierten Tabellenplatz.

Von Beginn an präsentierte sich die TG in guter Spiellaune. Zwar leistete sich Biberach im Angriff den einen oder anderen unnötigen Fehler, spielte aber insgesamt gut. Die TG-Abwehr hatte an diesem Tag Schwerstarbeit zu verrichten, denn die Gastgeberinnen sind auf allen Positionen sehr gut besetzt. Jule Fischer gelang der 7:6-Führungstreffer für die TG (18.). Gegen Ende des ersten Durchgangs leistete sich Biberach dann eine kurze Schwächephase und musste dadurch mit einem 12:15-Rückstand in die Pause gehen.

In Hälfte zwei blieb die TG an den Gastgeberinnen dran. Vor allem in der Abwehr, in der die Biberacherinnen – allen voran Jessica Haas – aufopferungsvoll kämpften, steigerte man sich und machte es den Weilstetterinnen nun deutlich schwerer. Am Ende musste sich die TG dennoch gegen einen guten Gegner mit 21:25 geschlagen geben. Zugang Leonie Schneider kam in dieser Partie zu ihrem ersten Einsatz im TG-Trikot und erzielte drei Treffer.