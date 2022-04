Niederlage für TG Biberach trotz sehr guter Leistung

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen den HC Schmiden/Oeffingen nach einer kämpferisch sehr guten Leistung mit 22:26 (11:13) verloren. Gegen starke Gäste wäre auch mehr drin gewesen, hätte die eigene Wurfquote dem Tabellenfünften keinen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Biberacherinnen mussten neben Yvonne Schneider und Leonie Kuhn kurzfristig auch auf Laura Groner verzichten, die mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte. Dafür rückte Annki Branz nach langer Pause wieder in den Kader. Das Spiel begann aus TG-Sicht gut: Jule Fischer und Nadja Math erzielten die ersten Treffer und damit auch die erste Führung. In der Abwehr stand Biberach gegen individuell starke Gäste gut und auch im Angriff erarbeitete man sich immer wieder gute Chance. Einziges Manko: Die Würfe fanden zu selten den Weg ins HC-Tor. Immer wieder scheiterten die TG-Frauen auch an Schmidens Torhüterinnen. Anstatt aber zu resignieren legten die Biberacherinnen den Schalter um auf Kampf. So blieb Biberach am Gegner dran. Lissy Branz erzielte wenige Sekunden vor der Halbzeitpause den 11:13-Anschlusstreffer.

Gut motiviert kamen Biberacherinnen aus der Kabine und verkürzten durch Treffer von Lea Unterfrauner und Valentina Herth auf 13:14. Der Ausgleich wollte aber trotz aller Bemühungen nicht mehr fallen. Die Zuschauer in der PG-Halle sahen weiter ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, in dem der Abstand immer bei zwei bis drei Treffern lag. Am Ende musste sich die TG mit 22:26 geschlagen geben. „Angesichts der Qualität des heutigen Gegners haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht. Lediglich die Wurfquote hat ein besseres Ergebnis verhindert“, bilanzierte Florian Nowack, für den es das 100. Württembergliga-Spiel als Trainer der TG-Frauen war. „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, denn sie hat bis zum Ende alles gegeben und nicht aufgegeben.“

Für die TG-Frauen geht es bereits am Donnerstag, 14. April, weiter. Dann steht das Nachholspiel gegen den Tabellendritten VfL Waiblingen II auf dem Programm. Anpfiff ist um 20 Uhr in der PG-Halle.