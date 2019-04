Nicole Kohler wiederholt Vorjahressieg

Lokalmatadorin Nicole Kohler hat beim achten Dressurturnier des Reitclubs Rißegg in der schwersten Prüfung S* Rang eins in Abteilung eins belegt. Auch in der M*- und M**-Dressur zeigte sie genauso wie Ines Knoll aus Ostrach eine starke Leistung.

Am ersten Turniertag starteten die Amateure mit ihren Nachwuchspferden in einer geschlossenen Dressurpferdeprüfung der Klasse A. In dieser holte sich Carina Hummel (RV Dettingen am Albuch) den Sieg. In der nachfolgenden Dressurpferdeprüfung der Klasse A, in der nun auch Profis startberechtigt waren, siegte Jasim Schaudt (RFV Herbertingen) auf Louane. Nicole Kohler (RC Rißegg) wurde mit Wyndolina Zweite und mit Fontalora Dritte. Die M*-Dressur auf dem 20 x 60 Meter großen Viereck wurde aufgrund der hohen Nennzahlen in zwei Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung siegte Ines Knoll (RFV Ostrach), Zweite wurde Nicole Kohler mit Franzel. Platz drei ging an Andrea Dlugos (RSG Ostalb). In der zweiten Abteilung siegte Michaela Beer (RFZV Babenhausen) vor Freya Bistritz (RV Singen) und Sabrina Pfefferle (RC Rißegg).

Turniertag zwei begann mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Trense, der ersten Qualifikation für die Kreismeisterschaften des Pferdesportkreises (PSK) Biberach. In der ersten Abteilung hieß die Siegerin Lisa Buchhold (RVG Biberach). Die silberne Schleife für Platz zwei ging an Anja Schneider (RC Rißegg). Platz drei sicherte sich Verena Schnierle (RV Münsingen). In der zweiten Abteilung gewann Sandra Fuchs (RFZV Babenhausen) vor Helena Jöst (RSC Rupertshof) und Stefanie Manthey (RSG Umlachtal). Petra Hofstadt (RC Rißegg) wurde Fünfte, Marina Fischer (RC Rißegg) Sechste. In der Dressurprüfung der Klasse M** zeigten die Teilnehmer erneut auf dem großen Viereck Dressurlektionen mit einem hohen Anspruch. Wegen der konstant hohen Leistungen platzierte der Veranstalter in Absprache mit dem Richterteam auch hier in zwei Abteilungen. In der ersten gingen der Sieg und Platz zwei an Nicole Kohler (RC Rißegg). Dritte wurde Anjana Maureen Bucher (RV Meckenbeuren-Madenreute). In der zweiten Abteilung siegte Ines Knoll (RFV Ostrach). Andrea Dlugos (RSG Ostalb) sicherte sich Platz zwei. Carina Duelli (RVG Biberach) wurde Dritte und Sabrina Pfefferle (RC Rißegg) Siebte.

Dreifachtriumpf für RC Rißegg

Der letzte Turniertag startete mit einer Prüfung für Amateure. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A* hieß die Siegerin Sophia Bailer. Als Zweitplatzierte fand sich Victoria Ammann bei der Siegerehrung ein, Dritte wurde Marina Fischer (alle drei RC Rißegg). Nelly Kohler und Emily Müller vom gastgebenden Verein teilten sich Rang sieben.

Im Anschluss stand eine L-Dressurpferdeprüfung für fünf- bis siebenjährige Pferde auf dem Programm. Die goldene Schleife ging dabei erneut an Carina Hummel (RV Dettingen am Albuch). Dahinter reihten sich Nicole Kohler (RC Rißegg) und Carolin Völker (RFV Trochtelfingen) ein. Insgesamt 37 Starter stellten sich dem Urteil der drei Richter in der Klasse S*-Prüfung. Auch diese wurde in zwei Abteilungen ausgetragen. Am Ende hieß die Siegerin in Abteilung eins Nicole Kohler (RC Rißegg), die mit ihrer Fuchsstute Sierra als Einzige mehr als 70 Prozent der möglichen Punkte erreichte. Damit wiederholte sie mit demselben Pferd den Sieg aus dem Vorjahr. Die zweite Abteilung entschied Holger Schulze (RSV Stuttgart Untere Körschmühle) für sich.