Nicole Kohler gewinnt S*-Dressur

Insgesamt 13 Prüfungen haben beim dreitägigen Dressurturnier des Reitclubs Rißegg auf der Anlage der Familie Kohler auf dem Programm gestanden, von Wettbewerben für Kinder und Jugendliche bis hin zu Prüfungen der Klassen M und S. Lokalmatadorin Nicole Kohler gewann die höchstdotierte S*-Dressur. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen war der Veranstalter laut Mitteilung am Ende zufrieden mit dem Turnier, bei dem auch Kreismeistertitel im Nachwuchsbereich vergeben wurden.

Den Sieg in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A am ersten Turniertag verbuchte Nicole Kohler (RC Rißegg). Die anschließende Dressurpferdeprüfung der Klasse L wurde von Helena Jöst (RSC Rupertshof) gewonnen. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse M* hieß die Siegerin ebenfalls Helena Jöst. Die Dressurprüfung der Klasse M* gewann Sabrina Pfefferle (RC Rißegg).

Der gesamte zweite Turniertag war den Amateuren vorbehalten. Im Dressurwettbewerb der Klasse E siegte Lara Krebs (RV Fulgenstadt). Platz drei belegte Sophie Moll (RC Rißegg), die damit auch Kreismeisterin des Pferdesportkreises (PSK) Biberach bei den U16-Junioren wurde. Silber ging an Laura Göggerle (RV Sulmingen), Bronze an Lilja Wichmann (RVG Biberach). Der Reiterwettbewerb wurde in fünf Abteilungen unterteilt. Die Sieger waren: Lara Eichert, Franziska Speidel, Laura Koglin (alle RC Bergatreute), Mia-Elisa Emsberger (RV Moosbeuren) und Giray Emmylou (RC Bergatreute). In der Kreismeisterschaftswertung (Junioren U14) teilten sich Mia-Elisa Emsberger (RV Moosbeuren) und Lisa-Marie Sproll (RV Sulmingen) Gold. Silber sicherte sich Sophia Boos (RFV Bad Schussenried) und Bronze Anna Schneider (RC Rißegg).

Vier Abteilungen gab es in der Führzügelklasse. Der Sieg ging jeweils an Tim Link, Paulina Dudik (RFV Munderkingen), Leonie Hauber (RFV Schwendi) und Magdalena Giersch (RV Sulmingen). Im Dressurreiterwettbewerb wurde Lisa Stumpp (RVG Biberach) Erste. Lisa Maucher (RFV Illertissen u. U.) und Kira Schänzle (RV Moosbeuren) führten jeweils eine Abteilung der Siegerehrung der Dressurreiterprüfung der Klasse A* an. Nach dieser stand auch die Kreismeisterin in der U18-Dressur fest. Gold ging an Noelle Reisch (RFV Bad Schussenried) und Silber an Nelly Kohler (RC Rißegg). Alishia Bellinger (RSC Rupertshof) erreichte den Bronzerang. Die Dressurprüfung der Klasse L auf Trense geritten gewann Theresia Leicht (RVG Biberach).

Der dritte Turniertag begann mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare. Die Siegerin hieß Sandra Oberhaus (RFV Altusried). Die nachfolgende M**-Dressur entschied Renate Gohr-Bimmel (PSG Wellerhof-Aspach) für sich. Der Turnierhöhepunkt war eine Dressurprüfung der Klasse S*. Nach einem sehr spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen der ersten sechs Platzierten setzte sich Nicole Kohler beim Heimspiel mit ihrer selbstgezogenen Stute Sierra durch. Damit fehlt ihr laut Mitteilung nun nur noch ein Hauch zum goldenen Reitabzeichen – ein Sieg auf S**-Niveau. Zweite wurde Yvonne Bernhard (RFV Heuchlingen) und Leonie Moll (RSC Jettweiler) Dritte. Platz vier ging an Joachim Giersch (RV Sulmingen), Fünfte wurde Bettina Gruber (RFV Ochsenhausen).