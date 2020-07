Nico Russ läuft auf Platz acht

Nico Russ aus Stafflangen ist bei der 3000-Meter-Challenge in Regensburg auf Platz acht gelaufen. Für Russ war das Rennen, das unter der Einhaltung der Corona-Regeln ausgetragen wurde, sein Bahndebüt im Trikot des SSV Ulm 1846.

Nico Russ ging im siebten Zeitlauf in Regensburg an den Start. Nachdem auf den ersten 200 Metern noch gebummelt wurde, zog das Tempo danach an. Nach 8:53:06 Minuten überquerte Nico Russ in dem sehr gut besetzten Lauf schließlich als Achter die Ziellinie.