Nicht jeder Meister darf aufsteigen

Noch unklar ist, wie es für die Mannschaften des SV Alberweiler in der B-Juniorinnen-Bundesliga und der Frauenfußball-Regionalliga Süd weitergehen soll. Diese Ligen fallen nicht in den (alleinigen) Zuständigkeitsbereich des Württembergischen Fußballverbands beziehungsweise der drei Verbände in Baden-Württemberg. Für die B-Juniorinnen-Bundesliga wird am 25. Mai eine Entscheidung erwartet. An diesem Tag will der Deutsche Fußballbund (DFB) bei einem außerordentlichen Bundestag „über die Durch- und Fortführung beziehungsweise den möglichen Abbruch von DFB-Spielklassen einschließlich der erforderlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg und die gegebenenfalls notwendigen Änderungen der Statuten“ beraten. Zu den DFB-Spielklassen gehören die dritte Liga, die erste und zweite Frauenbundesliga sowie die B-Juniorinnen-Bundesliga und die beiden Junioren-Bundesligen. Zur Frauen-Regionalliga Süd liegen dem SV Alberweiler laut dem Vorsitzenden Martin Kaiser bislang keine Informationen vor. (tr)