Nicht angeschnallt, Handy am Ohr: Polizei erwischt mehrere Verkehrssünder

Die Polizei hat am Montag an verschiedenen Stellen den Verkehr kontrolliert und dabei mehrere Verstöße festgestellt.

Am Montagmorgen waren in Bad Schussenried fünf Fahrer nicht angeschnallt. Gegen 14.15 Uhr hielt eine Polizeistreife in der Wilhelm-Schussen-Straße einen Rollerfahrer an, weil die Versicherung abgelaufen war. Der 36-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen, weil seit dem 1. März das neue Versicherungsjahr gilt.

Auch in Biberach kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet. Dort waren gleich acht Fahrer nicht angeschnallt. Sieben weitere benutzten ihr Handy am Steuer.

In Schwendi besteht gegen einen 19-jährigen Audi-Fahrer der Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen musste.