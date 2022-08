New Century spielen Modern Rock und Pop

Beim Biberacher Rondellkonzert am Sonntag, 28. August, wird die Biberacher Band New Century im Rondell für Partystimmung sorgen. Los geht’s um ab 19 Uhr.

Fast genau drei Jahre nach ihrem Jubiläumskonzert „TEN“ meldet sich die Biberacher Gruppe rund um die Frontmänner Andreas Hauser und Andreas Raichle zurück. Neben vielen neuen Songs gibt es auch Neuigkeiten bei der Besetzung. Paul Bulander an der Bassgitarre ersetzt den ans Mischpult gewechselten Patrick Stiller, und der Saulgauer Simon Michelberger unterstützt die Truppe ab sofort als Leadgitarrist. Komplettiert wird die Band durch Keyboarderin Vanessa Lang, Drummer Daniel Lang und Steffen Leiprecht an der Rhythmusgitarre.

Von Modern Rock über Rap bis hin zu gefühlvollen Balladen - der einzigartige Sound der Band wird durch die neuen Mitglieder perfekt ergänzt. Lassen Sie sich überraschen, was die sieben jungen Musiker für Sie vorbereitet haben.

Die Thunderflowers werden als Vorband schon mal kräftig für allerbeste Laune sorgen. Die fünf jungen Musiker um Elisa Caci, dem Power-Mädchen mit der grandiosen Stimme, hatten ja bereits am vergangenen Sonntag im Rondell für einen tollen Abend gesorgt. Damit sollte einem weiteren Rondell-Highlight nichts mehr im Wege stehen!

Bei den beliebten und erfolgreichen Rondellkonzerten treten Bands unterschiedlichster Stilrichtungen an den Sonntagabenden in den Sommerferien in der heimeliger und idyllischer Atmosphäre im Stadtgartenrondell auf, das im hinteren Teil des Stadtgartens direkt unter dem „Weißen Turm“ liegt. Bei schlechtem Wetter dient die Stadtbierhalle auf dem Gigelberg als Ausweichquartier. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen.

Die Rondellkonzerte werden vom ehrenamtlich tätigen Verein Biberacher Musiknacht e.V. veranstaltet, mit Unterstützung durch die Kreissparkasse Biberach, der e.wa riss und dem Kulturamt der Stadt Biberach.

Aus langjähriger Erfahrung: das Organisationsteam empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern, auch bei gutem Wetter Sitzkissen und Pullover oder Jacke ins Rondell mitzunehmen.