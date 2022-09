Neustart für den Biberacher Jazzherbst

Ein Wochenende mit mehreren Jazzveranstaltungen steht bevor. Der Biberacher Jazzherbst soll neu belebt werden und möglichst wieder jedes Jahr stattfinden, so der Jazzclub. Die Neuauflage steht unter dem Zeichen von Swing und Mainstream Jazz.

Im gewohnten Umfeld im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule findet das erste Konzert mit dem Harry Allen Quartett am Sonntag, 2. Oktober, um 20.30 Uhr statt. Im Tour-Projekt mit dem herausragenden amerikanischen Top-Saxofonisten Harry Allen spielen Lothar Kraft (piano), Joel Locher (bass) und Patrick Manzecchi (drums). Harry Allen ist einer der profiliertesten Saxofonisten des Mainstream-Jazz in der Tradition von Stan Getz, Coleman Hawkins, Ben Webster und Scott Hamilton. Er arbeitete unter anderem mit Jazzgrößen wie Lionel Hampton, Clark Terry, Hank Jones, Ray Brown, Tony Bennet, Kenny Barron, Tommy Flanagan.

Der eigene, unverwechselbare Sound und eine beeindruckende Technik machen Harry Allen zu einer bedeutenden Stimme der aktuellen internationalen Jazz-Szene. der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Biberacher Schüler haben im Jazzclub freien Eintritt. Kartenreservierungen über das Bestellformular auf www.jazzbiber.de bis Freitag, 12.00 Uhr. Die Abendkasse ist ab 20 Uhr geöffnet.

Im Bestreben, nach der pandemiebedingten Zwangspause etwas Besonderes auf die Beine zu stellen, werden am Montag, 3. Oktober, ab 17 Uhr in der Gigelberghalle bekannte Künstler aus der Region in einem gemeinsamen und besonderen Programm auftreten. Zu hören sind das Daimler Swing Ensemble feat. Cemre Yilmaz & Diamond Swing Strings unter Leitung von Felice Civitareale, außerdem das Porter Percussion Duo sowie das Knudsen Fessele Streit Duo.

Das Daimler Swing Ensemble ist eine klassisch besetzte Jazz-Combo unter der Leitung des Trompeters der SWR-Bigband, Felice Civitareale. Gesanglich wird Ceme Yilmaz die Combo begleiten. Klanglich und rhythmisch wird die Band von den Perkussionistinnen Jessica und Vanessa Porter aufgemischt.

Die Diamond Swing Strings – zehn ambitionierte Streicher und Streicherinnen, die sich aus den Musikschulen des oberschwäbischen Raumes zusammengefunden haben – füllen die Atmosphäre mit Wohlklang.

Seit 2009 steht das international erfolgreiche Porter Percussion Duo gemeinsam auf der Bühne. Mit ihrem eigenen Stil jonglieren die beiden Schwestern Jessica und Vanessa Porter zwischen Barock, Romantik und Impressionismus. Im Kontrast dazu stehen Originalkompositionen der heutigen Zeit.

Das Knudsen Fessele Streit Trio ist eine musikalische Symbiose: Lea Knudsen entdeckte ihre Leidenschaft für die Jazzmusik als Kind im Jazzclub ihres Vaters in Dänemark. Jazzpianist und Arrangeur Joe Fessele verbindet die Kunst des Jazzklaviers mit variantenreichem Spiel und eigenem Stil. Saxofonist, Flötist und Sänger Norbert Streit glänzt mit einzigartiger Bühnenpräsenz und Wortwitz.

Der Eintritt zu diesem Abend in der Gigelberghalle kostet 25 Euro, ermäßigt 19 Euro. Kartenvorverkauf ist im Rathaus und unter www.kulturkalender-biberach.de oder www.reservix.de Die Abendkasse ist ab 16.30 Uhr geöffnet.