Neustart der Bewegungstreffs für Senioren

Nach längerer pandemiebedingter Pause starten in der Woche des 21. März die Bewegungstreffs wieder an verschiedenen Standorten in Biberach.

„Raus aus dem Haus – Bewegung an der frischen Luft“ - unter diesem Motto bietet der Stadtseniorenrat in Zusammenarbeit mit der TG Biberach Bewegungstreffs für Senioren an. Die speziell ausgebildeten Übungsleiterinnen laden ein zu 30 Minuten Gymnastikübungen, die sie an die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer/innen anpassen. Der Bewegungstreff ist kostenlos.

Die Treffs sind ideal für ältere Menschen, die sonst wenig Sport treiben – jetzt nach der Corona-Zwangspause ist Bewegung besonders wichtig. Die Treffs werden unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Regeln abgehalten.

Ansprechpartner für die Bewegungstreffs ist der Stadtseniorenrat Biberach, Dieter Eckhardt, Telefon 07351/6706

Beginn jeweils um 10 Uhr an folgenden Standorten: Montag: Im Rondell bei der Stadthalle und zeitgleich auf dem zentralen Platz des Bürgerheim-Areals. Dienstag: Vor der Kirche St. Josef, Birkendorfer Straße 8. Mittwoch: Vor der Dreifaltigkeitskirche, Mittelbergstraße 31. Donnerstag: Am Stadtteilhaus Gaisental, Banatstr. 34.