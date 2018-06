Neuntklässler sind stolz auf ihr Fremdsprachenzertifikat

Zehn Schüler der Realschule des Bischof-Sproll-Bildungszentrums Biberach haben das Cambridge-Zertifikat erhalten.Für das Zertifikat hatten sie hart gearbeitet, so herrschte große Freude, als die Neuntklässler die offizielle Bescheinigung endlich in den Händen hielten. Schulleiter Markus Holzschuh (r.) überreichte die begehrten Urkunden. Die freiwillige Zusatzqualifikation eröffnet viele Möglichkeiten, später einmal leichter an einen Job im Ausland zu kommen oder bei Firmen mit einer Zusatzqualifikation zu punkten. Bis zu drei Stunden pro Woche zusätzlich zum Schulunterricht haben die Schülerinnen und Schüler die letzten Monate investiert. Unterstützung bekamen sie dabei von ihrer Englischlehrerin Ulrike Linke (v. l.), die Mirjam Mokosch, Felix Möhrke, Giuliano Caci, Sina Oppolzer , Michael Prall, Kai Moll, Stefan Hochhausen, Maik Landthaler, Sandra Glaeske und Leo Holzum, für das zusätzliche Engagement ihren Respekt aussprach. Neben einem Eigenanteil wurde die Teilnahme finanziell durch das Katholische Schulwerk Biberach ermöglicht.