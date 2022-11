Neunmal Platz eins bei der Kreismeisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die TG Biberach war mit zwanzig Schützen stark präsent bei der diesjährigen Kreismeisterschaft des Schützenkreises Biberach-Iller. In der Disziplin Blankbogen nahmen drei Schützen der TG Biberach teil. In der Kategorie Schüler erreichte Eric Bitterwolf mit 250 Ringen den ersten Platz. Fidelis Bittner holte sich ebenfalls in der Jugend mit 373 Ringen den ersten Platz. Bei den Blankbogen Herren erreichte Michael Hirschle mit 173 Ringen den dritten Platz.

In der Disziplin Recurve nahmen 17 Schützen der TG Biberach teil. In der Kategorie Schüler B weiblich stand Yasmine Stammet mit 490 Ringen oben auf dem Siegertreppchen gefolgt von Marisa Castringnanò mit 463 Ringen auf dem zweiten Platz. Neo Navarro Ortega siegte ebenfalls bei den Schülern B männlich mit sagenhaften 529 Ringen. Die drei haben sich gleichzeitig als Mannschaft gemeldet und dabei mit 1482 Ringen einen hervorragenden ersten Platz erreicht. In der Kategorie Recurve Jugend weiblich holte sich Finja Gerster mit 411 Ringen einen ebenfalls tollen zweiten Platz.

Anika Herzig siegte mit 511 Ringen in der Kategorie Recurve Damen, dicht gefolgt von Stephanie Kolb mit 503 Ringen auf dem zweiten Platz. Isabella Steinbichler kämpfte sich mit 434 Ringen auf den vierten Platz und Nadiia Nikulina erreichte mit 417 Ringen den fünften Platz. Mit 211 Ringen landete Heidi Stark auf dem siebten Platz.

Mit 507 Ringen erzielte Sandro Castringnanò den dritten Platz in der Kategorie Recurve Herren. Karlheinz Gerster folgte ihm mit runden 400 Ringen auf dem fünften Platz. Auf dem achten und neunten Platz standen Marc Stammet (380 Ringe) und Richard Enner (293 Ringe). Sandro Castrignanò, Anika Herzig und Stephanie Kolb haben als Mannschaft in der Kategorie Recurve Herren mit 1521 Ringen ebenfalls den ersten Platz gewonnen.

Thomas Jäger erzielte mit 453 Ringen bei den Recuve Masters männlich den vierten Platz. Bei den Recurve Masters weiblich freute sich Petra Bitterwolf mit 437 Ringen über den ersten Platz. Auch unsere Senioren waren wieder vertreten. Radmila Schilling stand mit 500 Ringen auf dem zweiten Platz der Seniorinnen. Ihr Mann Günter siegte sogar mit 545 Ringen bei den Senioren. In der Bilanz erreichten die Schützen der TG Biberach insgesamt sieben Mal den ersten Platz in der Einzelwertung sowie zwei Mal den ersten Platz in der Mannschaftswertung.