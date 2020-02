Neunjährige sexuell belästigt - Polizei fahndet nach Verdächtigem

Ein unbekannter Mann soll sich am Montagmorgen in Biberach vor einem Kind entblößt haben. Laut Angaben der Polizei war kurz nach 8 Uhr ein neunjähriges Mädchen zu Fuß auf dem Gehweg an der Gaisentalstraße unterwegs.

Plötzlich sei ihr aus dem Parkplatz eines Geschäftes ein Mann entgegen gekommen. Dieser soll sich unsittlich gezeigt haben, worauf das Mädchen wegrannte. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Sie sucht mit folgenden Merkmalen nach dem Mann: