Neun Tore im Gemeindeduell

Der SV Mietingen, Meisterschafts-Topfavorit in der Fußball-Bezirksliga Riß, hat beim 4:5 in Baltringen seine zweite Derby-Niederlage in dieser Saison erlitten. Auch der bisherige Tabellenführer SV Ringschnait ging beim 1:3 in Sulmetingen erstmals als Verlierer vom Platz. Neuer Tabellenführer sind die SF Schwendi nach einem klaren 4:1-Sieg bei Olympia Laupheim II. Zu Punktgewinnen kamen die Aufsteiger Achstetten und Ummendorf gegen Dettingen und Kirchberg.

SV Baltringen– SV Mietingen 5:4 (1:1). Das Derby hielt, was es versprach und sah einen verdienten Sieger. Marco Kühner (25.) schoss die Gäste mit einem Heber zum 0:1, Robin Ertle scheiterte kurz darauf an SVB-Keeper Julian Eiberle. Halil Ayan (43.) gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:1. Christian Glaser (50.) besorgte nach Vorarbeit von Ertle das 1:2, ein Eigentor des SVM (54.) brachte das 2:2. Die vor allem bei Standardsituationen brandgefährliche Heimelf ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Furkan Cebeci (68.) erstmals in Führung, Ercan Tekin (73.) legte nach einer Ecke zum 4:2 nach. Jonas Meyer (85.) machte in der intensiven Schlussphase per Kopf das 4:3, Halil Ayan (89.) mit einem trockenen Schuss das 5:3. Ein weiteres Kopfballtor von Jonas Meyer (90.+3) führte zum 5:4.

SV Sulmetingen – SV Ringschnait 3:1 (2:1). Die Gastgeber brachten dem SVR mit einem soliden Auftritt die erste Niederlage bei. Frank Fromann (5.) verpasste eine Hereingabe zunächst knapp, Anthony Proscopio (18.) besorgte mit einem Abstauber das 0:1. SVS-Keeper Christoph Werz rettete drei Minuten später gegen Manuel Münst, der SVS vergab bei einer Doppelchance (34.) von Leo Gashi und Johannes Wilhelm den Ausgleich. Der fiel dann durch ein unglückliches Gäste-Eigentor (36.), nach einem langen Ball von Heiko Gumper. Timo Bayer (40.) besorgte nach einem Solo das 2:1. Werz rettete nach der Pause wieder gegen Münst (62.), der agile Frank Brehm (71.) machte mit einem als Flanke gedachten Ball das 3:1, nachdem er Minuten zuvor noch den Pfosten getroffen hatte.

SV Steinhausen – SV Baustetten 0:3 (0:3). Der Aufsteiger aus Baustetten bestach durch gute Chancenverwertung und konsequente Abwehrarbeit während der gesamten Spielzeit. Die erste Möglichkeit der Partie gehörte David Freisinger vom SVS (16.), danach schlugen die Gäste aber zu. Tobias Spähn (21.) schloss einen gut vorgetragenen Angriff des SVB mit einem platzierten Schuss zum 0:1 ab. Christian Rodi (38., 44.) besorgte für die Gäste am langen Pfosten stehend mit einem Abstauber das 0:2 und nahm dann einen Pass in die Tiefe mit und markierte das 0:3. Nach der Pause verwaltete der Tabellenzweite den Vorsprung geschickt und ließ die Heimelf nicht mehr entscheidend in den Spielfluss kommen.

TSG Achstetten – SV Dettingen 1:1 (0:1). Die Heimelf zeigte sich gegenüber den Vorwochen stark verbessert und hatte schon vor dem Pfostenschuss von Dominik Schmidt (12.) gute Möglichkeiten. Die Gäste kamen bei ihrer ersten Torannäherung durch Felix Buck (22.) zum 0:1. Ein wegen Abseits nicht gegebener Treffer und eine Rettungsaktion auf der Linie verhinderten bis zur Pause den verdienten TSG-Ausgleich. Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatte die Heimelf klare Vorteile, Pablo Fronius hatte eine Großchance und traf später dann den Pfosten. Das verdiente 1:1 besorgte Marc Müller (65.), der aus 18 Metern erfolgreich abfeuerte. Tobias Osswald (73.) traf zum dritten Mal an diesem Tag nur das Aluminium, der verdiente Siegtreffer blieb der TSG versagt.

TSV Kirchberg – TSV Ummendorf 0:0. Der Aufsteiger aus Ummendorf freute sich am Ende über ein mehr als glückliches Remis im Waldstadion. Die Gastgeber übernahmen nach einer kurzen Abtastphase schnell das Kommando und hatten in der ersten halben Stunde ein halbes Dutzend bester Torchancen, die aber entweder überhastet vergeben wurden oder vom besten Gästeakteur, Torwart Ralf Höhn, vereitelt wurden. Die Gäste trauten sich nach dem Wechsel etwas mehr zu, Eric Sommer (60.) traf nur die Querlatte. Nach einer Gelb-Roten Karte für den Gast sahen die Zuschauer Einbahnstraßenfußball Richtung Gästetor, auch in der Schlussphase brachten die Gastgeber trotz hochkarätiger Möglichkeiten das Leder nicht über die Linie.

Olympia Laupheim II – SF Schwendi 1:4 (0:3). Die Gäste kamen zum fünften Sieg in Serie und damit verbunden auch zur Tabellenführung. Von Beginn an waren die Gäste präsenter, Benjamin Friedrich (8.) gelang nach Vorarbeit von Christian Ehe das 0:1. Der aufgerückte SF-Abwehrchef Alexander Mayr (15.) spitzelte die Kugel zum 0:2 in die Maschen. Christian Ehe (30.) verwertete einen an Friedrich verwirkten Foulelfmeter zur 0:3-Pausenführung. Die Gastgeber kamen nach dem Wechsel per Kopf zum 1:3 durch Ahmet Gündüz (55.) und danach besser in die Partie, ohne aber die Gäste ernsthaft zu gefährden. Die Gäste unterstrichen ihren starken Auftritt bei einem guten Konter durch das 1:4 durch Christian Ehe (78.) nach starker Vorarbeit von Felix Koch.