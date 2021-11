Neun Autos beschädigt

Erheblichen Schaden haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Biberach verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurden im Krummen Weg neun Fahrzeuge beschädigt.

Der oder die Täter zerstachen an den Autos die Reifen. Der Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen, so eine erste Schätzung der Polizei. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Krummen Weg verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise geben können (Telefonnummer 07351/4470).