Neuling empfängt Absteiger

In der Fußball-Kreisliga B II steht der vierte Spieltag an. Für den SV Rissegg und die SGM Reinstetten/Hürbel bedeutet dies eine englische Woche, beide trafen bereits am Donnerstag aufeinander. Noch ohne Punktverlust sind die beiden Meisterschaftsfavoriten, der FV Rot bei Laupheim und die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren mit dem aktuellen Toptorjäger der Liga, Fabian Maurer (sechs Treffer). Anpfiff ist am Sonntag bei allen Partien um 15 Uhr.

Der Tabellenführer SGM Attenweiler/Oggelsbeuren empfängt den SV Orsenhausen. Die Gäste haben nach drei Spielen erst einen Punkt vorzuweisen. Die SGM hingegen hat nach nur drei Spielen bereits ein Torverhältnis von 17:1. Alles andere als eine leichte Aufgabe, denn die Gastgeber werden ihren Höhenflug nicht beenden wollen.

Die noch punktlosen SF Schwendi II reisen zur SGM Reinstetten/Hürbel. Die Saison der SGM verläuft bisher eher durchwachsen. Da könnte Schwendi II gerade recht kommen, denn der Gastgeber ist Tabellenletzter. Dieser jedoch möchte endlich Punkte auf seinem Konto haben und wird sich mit aller Kraft gegen eine Niederlage stemmen, zumal Schwendis bisherige Kontrahenten alle aus den Top vier kamen.

SVF möchte Punktekonto aufstocken

Die SF Sießen gastieren am vierten Spieltag beim SV Fischbach. Dieses Mittelfeldduell dürfte ein sehr ausgeglichenes Spiel werden, wobei Sießen bislang die dem aktuellen Tabellenbild nach besseren Gegner hatte. Fischbach dagegen steht bislang bei einem einzigen Punkt und möchte dieses Konto aufstocken.

Der Tabellendritte SV Rissegg hat die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen zu Gast, die bislang noch gänzlich ohne Punktgewinn auskommen musste. Rissegg wird die beiden Favoriten nicht davonziehen lassen wollen und möchte den Gegner vom hinteren Tabellenende schlagen. Die Gäste haben erst zwei Partien gespielt und mussten bereits gegen zwei, der Top-Vier-Teams ran. Der SVR ist der dritte Gegner aus dieser Gruppe.

Der Neuling SV Baustetten II und der Absteiger FC Inter Laupheim treffen in Baustetten aufeinander. Die beiden Tabellennachbarn gehen jeweils mit drei Punkten ins Spiel und möchten diese vermehren. Inter Laupheim hatte bislang die besseren Gegner vor der Brust.

Die dem vierten Spieltag zugehörige Partie SV Ellwangen gegen den TSV Hochdorf wird am 31. Oktober gespielt. Der FV Rot bei Laupheim hat spielfrei.