Neujahrskonzert mit Trompete und Orgel

Auch dieses Jahr veranstaltet das Duo Michael Bischof (Trompete) und Thomas Bodenmüller (Orgel) am Mittwoch, 1. Januar, ab 16 Uhr wieder ein Neujahrskonzert mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen in der Pfarrkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit auf dem Mittelberg in Biberach.

Unter dem Motto „Alles Walzer?“ kommen mit den Trompetenkonzerten von Bellini, Telemann und Stölzel glanzvolle, barocke Werke zu Gehör. Passend zum Motto erklingt in einer speziellen Bearbeitung der berühmte Konzertwalzer aus der Feder des Walzerkönigs Johann Strauß „An der schönen blauen Donau“.

Des Weiteren werden ruhige, meditative Werke von Joy Webb und Enrico Pasini zu Gehör gebracht. Neben der hohen Bachtrompete kommen noch das weich klingende Flügelhorn sowie das Kornett zum Einsatz.

Thomas Bodenmüller wird die freudig, beschwingte Toccata in F-Dur von Johann Sebastian Bach sowie kurzweilige Orgelwerke von Vincenzo Petrali und Henri Mulet zu Gehör bringen.

Der in der Region inzwischen renommierte Trompeter Michael Bischof wirkt nach Studien in München und Stuttgart als hauptamtliche Lehrkraft für Trompete an der städtischen Bruno-Frey-Musikschule in Biberach. Künftig leitet er auch die Kleine Schützenmusik.

Thomas Bodenmüller, der acht Jahre an der Heilig-Geist-Kirche in Günzburg wirkte, ist seit 2014 hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg/Oberbayern. Im Duo spielen die Musiker seit 2005 zusammen und geben Konzerte im gesamten süddeutschen Raum.