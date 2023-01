Neujahrskonzert mit Lesung in der Stadtpfarrkirche

Musik sagt mehr als tausend Worte – das gilt besonders für das Stuttgarter Barock-Collegium. Für das Biberacher Neujahrs-Publikum geben sie am 14. Januar um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin ein Konzert mit Trompeten und Orgelklängen. Passend zur Barockmusik wird Gunther Dahinten Auszüge aus der Schwäbischen Schöpfung des Barock-Schriftstellers und Meister der schwäbischen Mundartdichtung Sebastian Sailer lesen.

Eckhard Schmidt und Rudi Scheck an den Trompeten und Corno da Caccia und Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser an der Orgel sind seit vielen Jahren in den ersten Neujahrstagen landauf, landab unterwegs. Mit Werken von Vivaldi, Bach, Reger, Grieg und Manfredini werden die renommierten Musiker, deren Trompeter Eckhard Schmidt an der Staatsoper Hamburg spielt, die Kirche mit beliebten Melodien füllen. Rudi Scheck arbeitet als freischaffender Trompeter aus dem Stuttgarter Raum, Christian-Markus Raiser ist Kirchenmusikdirektor an der Stadtkirche in Karlsruhe.

Das Barock-Collegium hat seit Studienzeiten zahllose Auftritte absolviert und freut sich darauf, in Deutschlands am längsten simultan genutzter Kirche spielen zu können. Karten gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse