Neuheit im Landkreis: Das wird die erste Fahrradstraße in Biberach

Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart in der betreffenden Straße ist oder dies bald zu erwarten ist. Sollen auch andere Fahrzeuge die Fahrradstraße befahren dürfen, muss dies durch ein Zusatzschild gekennzeichnet sein.

Radfahrer dürfen in einer Fahrradstraße ausdrücklich nebeneinander fahren. Radfahrer haben dort Vorfahrt vor anderen Fahrzeugen, die die Straße benutzen. An Kreuungen gilt jedoch weiter „rechts vor links“. Andere Kraftfahrer müssen sich dem Radverkehr anpassen, so dass eine Behinderung oder Gefährdung der Radfahrer vermieden wird. Die Geschwindigkeit muss deshalb immer angepasst sein und beträgt höchstens 30 km/h. Ist die Fahrradstraße auch für anderen Verkehr freigegeben, kann in dieser auch geparkt werden. (gem)