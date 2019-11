Neues Wielandbuch wird vorgestellt

Das Buch „Köpfe der Aufklärung … und Christoph Martin Wieland“ wird am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Rathausfoyer vorgestellt. Das Buch entstand als didaktisches Projekt im Seminar „Das 18. Jahrhundert erlebbar und begreifbar machen. Fachdidaktik trifft Literaturwissenschaft“ an der Universität Konstanz unter der Leitung von Sarah Seidel, Christian Heigel und Kerstin Bönsch. Das Buch porträtiert rund 20 Schriftsteller in der Zeit der Aufklärung und deren Verbindung zuWieland. Kerstin Bönsch und Sarah Seidel werden das Buch gemeinsam mit Studierenden vorstellen.