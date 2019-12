Neues Studienmodell mit noch mehr Praxis

Soll die Energiewende gelingen, werden spezialisierte Fachkräfte benötigt, neben Ingenieuren auch Betriebswirte. Um den Bedarf an Fachpersonal abzudecken, startet die Hochschule Biberach (HBC) gemeinsam mit der Münchner Rechts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Becker Büttner Held (bbh) das Studienmodell „Vertiefte Praxis“ im Studiengang Energiewirtschaft. Auch das Unternehmen getenergy, Ludwigsburg hat sich dem Modell angeschlossen. Damit bietet die HBC zum Sommersemester eine weitere Möglichkeit, das Studium direkt mit der beruflichen Praxis zu verbinden.

Das Studienmodell bildet die Studierenden zum Bachelor of Science im BWL-Studiengang Energiewirtschaft aus. Die Studenteninvestieren dafür acht an Stelle von im regulären Studium sieben Semestern. Parallel sammeln sie Praxiserfahrungen bei der Kanzlei bbh in München oder dem Ludwigsburger Energieberatungsunternehmen getenergy. Wie das konkret funktioniert?

Wer sich für das Studienmodell „Vertiefte Praxis“ entscheidet, verbringt insgesamt drei Praktikumsphasen im Unternehmen, erläutert Studiendekan Professor Jochen Weilepp: „Zwei Monate vor dem eigentlichen Studienbeginn als Vorpraktikum sowie das dritte und sechste Semester als Praxissemester im Studienverlauf.“ Auch in den vorlesungsfreien Phasen arbeiten die angehenden Energiewirte in der Kanzlei. Praktische Studienarbeiten und die Bachelorarbeit werden ebenfalls bei der Rechts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei absolviert. „Damit die Freizeit für die Studierenden nicht zu kurz kommt, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anspruch auf Urlaub“, erläutert Weilepp. „28 Arbeitstage pro Jahr dürfen sie freinehmen.“ Als Gegenleistung finanziere der Kooperationspartner das gesamte Studium, so der Studiendekan.

Walter Bechny, Partner Counsel bei bbh und Dozent der Hochschule Biberach, ist überzeugt, dass Absolventen des Biberacher Studienmodells ideal für den Arbeitsmarkt vorbereitet sind. „Als Unternehmen der Energiewirtschaft haben wir großes Interesse, unsere Nachwuchskräfte gezielt über das Studienmodell Vertiefte Praxis zu fördern und aufzubauen“. Und auch Oliver Bieker, Geschäftsführer von getenergy, verspricht sich positive Effekte für die Weiterentwicklung seines Unternehmens: „Wir beraten Industrie- und Gewerbekunden hinsichtlich der Optimierung der Energiebezugskosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette und freuen uns, die zunehmend wichtiger werdende Verzahnung technischen und betriebswirtschaftlichen Wissens bereits im Rahmen der Ausbildung fördernd unterstützen zu können.“