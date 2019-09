Neues Schulfach mit regionalen Bezügen

Seit dem Schuljahr 2018/2019 sind die Schüler in Baden-Württembergs Gymnasien und Realschulen mit einem neuen Fach konfrontiert: Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS). Um Lehrer und Schüler mit geeignetem Unterrichtsmaterial auszustatten, haben sich die IHK Ulm, der Verlag Klett-MINT und einige regionale Unternehmen zusammengeschlossen. Für die Erstellung des Unterrichtsmaterials wurden auch Lehrer miteinbezogen.

Produkt der Kooperation ist ein 80 Seiten dickes Schulbuch für das Gymnasium. „Das neue Fach WBS war mit einer Herausforderung verbunden: der Erstellung von neuem, konkretem Unterrichtsmaterial“, sagt Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm bei der Vorstellung des Buchs. Eine Besonderheit darin sind die vielen regionalen Bezüge. So werden mehrere Unternehmen aus der Region und deren wirtschaftliche Entwicklung näher thematisiert. „Wir wollen, dass die Wissensvermittlung mit regionalen Beispielen für die Schüler zugänglicher machen“, sagt Simon Pflüger, Leiter Standortpolitik bei der IHK Ulm. Bisher gebe es kaum Arbeitsmaterialien mit regionalem Bezug für den Schulunterricht. Das neue Buch erleichtere den Schülern außerdem die Orientierung in der Arbeitswelt nach dem Abschluss.

Unternehmen eingebunden

Bei der Entwicklung des Arbeitsmaterials waren einige regionale Firmen eingebunden, wie zum Beispiel Boehringer Ingelheim und Handtmann aus Biberach. „Dieses Schulbuch macht die Thematik für Schüler erlebbar und weckt ihre Neugier für die beruflichen Möglichkeiten, die sie in dieser Region haben“, sagt Petra Romer-Aschenbrenner, zuständige für das Ausbildungsmarketing bei Boehringer Ingelheim. Anhand des Biberacher Standorts des Pharmaunternehmens wird im Schulbuch die Entwicklung eines Industriegebiets aufgezeigt. So müssen die Schüler beispielsweise die Wendepunkte der Firmengeschichte aufzeigen, und erklären, was diese für den Betrieb zu bedeuten hatten.

„Wir leben hier in der Region der unbegrenzten Möglichkeiten“, sagt Patrick Schirmer, Ausbildungsleiter der Firma Handtmann. „Durch den demografischen Wandel stehen wir als Unternehmen vor einer Herausforderung. Mit dem Fach WBS und diesem Unterrichtsmaterial setzen wir an der richtigen Stelle an“, so Schirmer. Am Beispiel von Handtmann werden im Schulbuch die sogenannten Hidden Champions thematisiert und erklärt. Ein Hidden Champion ist ein Unternehmen, das, obwohl es in einem bestimmten Bereich Weltmarktführer ist, in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Hier müssen die Schüler aufzeigen, wie das Unternehmen Handtmann ein solcher Hidden Champion wurde und in welchen Bereichen es führend ist.

Eigenverantwortliche Arbeit

Im neuen Unterrichtsbuch spielt die eigenverantwortliche Arbeit der Schüler eine große Rolle. So sind die Arbeitsaufträge immer wieder mit Recherchen im Internet oder in anderen Medien verbunden. Bei der Erstellung des Schulbuchs habe man außerdem viel Wert darauf gelegt, die Anforderungen des Lehrplans zu erfüllen. Dazu wurden Lehrer in den Prozess mit einbezogen. „Wir haben hier eine perfekte Mischung zwischen regionalen Inhalten und Methoden, die man in der Schule lernen muss“, sagt Benny Pock, Geschäftsführer von Klett-MINT.

Neben dem Wirtschaftsunterricht ist die Berufs- und Studienorientierung ein weiterer wichtiger Aspekt des Fachs WBS. „In diesem Bereich ist das Unterrichtsmaterial sehr zielführend“, sagt Hartwig Riedel, Bereichsleiter des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung in Stuttgart. Das Buch zeige, welche vielfältigen beruflichen Möglichkeiten es in der Region gebe. Teile der Unterrichtszeit im Schulfach WBS sind extra dafür vorgesehen, sie für praktische Aktivitäten zu verwenden. „Das bietet den Schulen Gestaltungsmöglichkeiten, weil sie Zeit für Projekte haben“, sagt Riedel. Diese Möglichkeiten wollen Schulen und Firmen nutzen, um den Schülern einen besseren Blick in die Arbeitswelt zu geben. „Mit dem neuen Fach erreicht die Zusammenarbeit von Firmen und Schulen eine ganz neue Dimension“, sagt Petra Romer-Aschenbrenner.

Doch nicht nur Schüler sind mit dem Unterrichtsmaterial bestens ausgestattet, Lehrer sind damit ebenfalls gut bedient. „Wir wollen den Lehrern für das neue Fach geeignete Materialien an die Hand geben“, so Otto Sälzle. Den Umgang mit dem neuen Schulbuch lernen die Lehrer in einer Fortbildung bei der IHK Ulm am 30. September um 14 Uhr. Geleitet wird diese von Hartwig Riedel. „Bei der Forbildung zeige ich, wie man die neun Themen in den Unterricht einfließen lassen kann“, so Riedel.