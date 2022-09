Neues Personalwohnheim ist jetzt bezugsbereit

Nachdem Ende Juli vergangenen Jahres auf dem Gesundheitscampus am Hauderboschen der Spatenstich für den neuen Energieeffizienzbau fiel, konnte der Apartment-Komplex nun nach rund einem Jahr Bauzeit an die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH übergeben werden. Damit stehen für die Klinikmitarbeiter 63 moderne und kostengünstige Wohneinheiten in unmittelbarer Nähe zum Biberacher Zentralkrankenhaus zur Verfügung, teilen die Kliniken in einem Schreiben mit.

Mit der Fertigstellung des Personalwohnheims sei der Biberacher Gesundheitscampus um ein Vorzeigeobjekt reicher. Die offizielle Übergabe des Neubaus an die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH fand am Mittwoch, 21. September, im kleinen feierlichen Rahmen statt. In Anwesenheit von Mathias Fritschle, Geschäftsführer des ausführenden Bauunternehmens Fritschle GmbH, Vertretern des Planungsbüros „Architekten am Weberberg“ sowie der Klinikleitung und des Betriebsrates der Sana Kliniken konnte Geschäftsführerin Beate Jörißen nach 13 Monaten Bauzeit das symbolische rote Band durchtrennen. Und damit kann das Gebäude im Paracelsusweg zeitnah seiner Bestimmung zugeführt werden: Schon ab Oktober werden Klinikmitarbeiter die vollständig möblierten Wohneinheiten beziehen.

Das KfW-Effizienzhaus, früher KfW-Standard 40 genannt, wurde dabei nach besonders strengen Vorgaben hinsichtlich energiesparender Baustandards umgesetzt. So kommt für die Warmwasseraufbereitung sowie für die Heiztechnik beispielsweise eine Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz. Damit ist der Gebäudekomplex unabhängig von fossilen Brennstoffen zur Wärmegewinnung. Auch bei der Stromerzeugung wurde auf maximale Nachhaltigkeit gesetzt. Auf dem Flachdach befindet sich neben der rund 300 Quadratmeter großen Dachterrasse auch eine Photovoltaikanlage, die mit 15 Kilowatt Peak einen Großteil des Heizungs- und Allgemeinstromverbrauchs abdeckt. Diese Weitsicht bei der Planung des Gebäudes macht sich nun bezahlt: Durch die autarke Energiegewinnung ist der Energieeffizienzbau weitestgehend unabhängig von den derzeit explodierenden Preisen für Strom, Gas und Öl. Dadurch kann der neu geschaffene Wohnraum Auszubildenden und Mitarbeitenden der Kliniken wie geplant zu Niedrigstpreisen zur Verfügung gestellt werden. Neben einer Küchenzeile verfügt dabei jedes Apartment auch über ein eigenes Badezimmer und bodentiefe Fenster, die viel Licht hereinlassen. Die Zwei-Raum-Apartments sind zusätzlich mit einem Balkon ausgestattet. Die gemeinsam nutzbare Dachterrasse, eigene Parkplätze direkt vor dem Haus und das Klinikum in direkter Nachbarschaft machen den Wohnkomplex dabei nicht nur für Auszubildende der Sana Kliniken interessant.

„Es war uns als Arbeitgeber wichtig, für unsere Mitarbeitenden attraktiven und vor allen Dingen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach den Apartments war dementsprechend bereichsübergreifend schon lange vor der Bezugsfertigkeit enorm hoch und es sind bereits jetzt eine Vielzahl der Wohneinheiten vergeben“, erklärt Beate Jörißen.