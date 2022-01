Neues Lernen: So nutzt die Biberacher Hochschule VR-Brillen

VR-Brillen wurden noch vor ein paar Jahren hauptsächlich in der Gaming-Industrie genutzt. Heute entwickelt sich die Technologie immer mehr zum branchenübergreifenden Wundermittel. Sei es in der Medizin, der Industrie oder der Baubranche: Die virtuelle Realität bietet große Potentiale. Auch für Studierende der Hochschule Biberach (HBC) bieten sich dank eines Pilotprojekts neue Möglichkeiten.

Professor Christof Gipperich lehrt im Studiengang Bau-Projektmanagement an der HBC und sieht durch den Einsatz von VR-Brillen „einen unendlichen Raum von Möglichkeiten, der für die Lehre entstehen wird.“ Wie sich die virtuelle Realität für die Lehre an der Hochschule eingesetzt werden können, findet Gipperich gemeinsam mit seinem Team gerade heraus.

Biotechnologiestudierende nutzen VR-Brillen

20 VR-Brillen hat die Hochschule Biberach als Dank für eine besondere Projektarbeit zum Thema Baulogistik von der Firma Drees & Sommer als Spende erhalten. Das ermöglicht nun erste Versuche, Vorlesungen in der virtuellen Realität stattfinden zu lassen. Ein Pilotprojekt ist in diesem Wintersemester im Praktikum „Verfahrenstechnik“ des Studiengangs Industrielle Biotechnologie gestartet. Studierende haben durch den Einsatz der Brillen die Möglichkeit, Versuche im Technikums- statt im Labormaßstab durchzuführen – also an größeren Anlagen als bisher gewohnt.

Diese Vorteile sieht die Dozentin

Der virtuelle Versuch simuliert die Herstellung von Benzoesäureethylester an einer industriellen Technikumsanlage. Dabei handelt es sich um eine von der Firma Merck zur Verfügung gestellte virtualisierte Anlage, für die die Firma Northdocks den Versuchsablauf programmiert hat. „Hierbei liegt der Fokus auf der Umsetzung verschiedener Themen aus der Vorlesung in die Praxis. Zum Beispiel das Lesen und Verstehen von Fließbildern und das Wiedererkennen des Prozesses und der einzelnen Apparaturen an der dazugehörigen Anlage“, erklärt Dozentin Britta Schwartze. Den größten Nutzen sieht sie in der Übertragung des theoretisch vermittelten Wissens in das praktische Arbeiten. Durch den Einsatz von VR „sehen die Studierenden die in den Vorlesungen besprochenen Grundoperationen als reale Apparaturen und können sie sich so besser vorstellen“, sagt sie.

Studierende sind begeistert

Nicht nur bei den Lehrenden kommt diese neue Art der Vorlesung gut an. Auch die Studierenden sind begeistert, was mithilfe virtueller Realität alles möglich ist. Gerade in der Baubranche ergeben sich neue Chancen für die Konzeption. „Man kann sich anschauen, was man im Bau geplant hat, bevor es Realität wird und so Änderungen und andere Potentiale frühzeitig erkennen“, so Linda Laufer, die im 7. Semester Bau-Projektmanagement studiert und als wissenschaftliche Mitarbeiterin im BIM-Labor (Building-Information-Modeling-Labor, wo mit digitalen Zwillingen von Gebäuden gearbeitet wird) arbeitet. „Egal, wo man gerade ist, man kann überall auf der Welt sein“, schildern ihre Kommilitonen Levi Bäcker und Georg Schindele die Faszination der VR-Brillen.

Virtuelle Exkursion geplant

Dieses Gefühl möchte Prof. Gipperich durch weitere Formate an der HBC ausbauen. Derzeit sei eine Exkursion in Form einer Werksbesichtigung in der virtuellen Realität geplant, berichtet er. „Die Vernetzung von Industrie und Lehre halten wir für unbedingt wichtig.“

Um sinnvolle Projekte zu identifizieren und auch größere umsetzen zu können, werden weitere Kooperationspartner aus der Industrie und der Lehre gesucht. Unterstützung erhält die Hochschule Biberach zudem vom Institut für Bildungstransfer (IBiT), das durch seine Projekte InnoTeach und InnoProject innovative Lehrformate sowohl finanziell als auch didaktisch fördert.