Neues Kursangebot beim Förderverein für berufliche Fortbildung

Der Förderverein für berufliche Fortbildung (FbF) an den beruflichen Schulen im Landkreis Biberach hat in einigen Kursen noch Plätze frei. Das teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit.

Am Kreis-Berufsschulzentrum Biberach gibt es folgende Kurse: „Cajon Workshop für Anfänger“, ab Dienstag, 20. September, sechs Mal je von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Kosten: 66 Euro - bitte Cajon mitbringen. „50 + und Angst vor dem Computer“ beginnt ab Dienstag, 11. Oktober, drei Mal dienstags) von 17 Uhr bis 18.30 Uhr; Kosten: 50 Euro. „Schweißen und Metallgestaltung“ ab Dienstag, 8. November, vier Mal dienstags von 17 Uhr bis 20 Uhr, Kosten: 120 Euro. „Kindertöpferkurs zur Weihnachtszeit“ am Mittwoch, 9. November, von 15 Uhr bis 17.15 Uhr, Kosten: 25 Euro (inklusive Materialkosten). „Modellieren mit Ton nach eigenen Vorstellungen“ am Donnerstag, 10. November, Freitag, 11. November, und Donnerstag, 24. November, von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr, Kosten: 65 Euro (inklusive Materialkosten).

An der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim gibt es folgende Kurse: „EDV-Tastschreiben nach dem Zehn-Finger-System“ ab Dienstag, 27. September, fünf Mal dienstags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, Kosten: 60 Euro (inklusive Arbeitsblätter). „MS Office Word 2019 – Grundkurs“ ab Mittwoch, 28. September, fünf Mal mittwochs von 17 Uhr bis 18.30 Uhr, Kosten: 66 Euro (inklusive Arbeitsblätter)

Die Inhalte der Kurse, und Anmeldung für die Kurse finden Sie auf unserer Homepage: www.foerderverein-bc.de oder bei der Geschäftsstelle des FbF, Yvonne Richter, Telefon 07351/34 62 23 , E-Mail yvonne.richter@biberach.de