Neues Informatik-Fach startet am Pestalozzi-Gymnasium

Das Pestalozzi-Gymnasium (PG) und das Wieland-Gymnasium (WG) haben die Genehmigung für das neue Profilfach „Informatik, Mathematik, Physik“ (IMP) vom Land erhalten. Die beiden Biberacher Einrichtungen hatten sich dafür beworben, was der Gemeinderat im Februar dieses Jahres einstimmig begrüßte. Zum Schuljahr 2018/19 wird das neue Fach aber nur am WG starten, wie das Kultusministerium am Dienstag bekannt gab.

Das vierstündige Profilfach beginnt in der Klasse acht und vereint Teile von Informatik, Mathematik und Physik. In den drei Schuljahren setzen sich die Jugendlichen beispielsweise mit Methoden der Verschlüsselung von Daten auseinander. In der Oberstufe können die Schüler durch eine entsprechende Schwerpunktsetzung bei der Kurswahl im MINT-Bereich an das Profilfach anknüpfen. Zu den MINT-Fächern zählen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft sowie Technik.

Insgesamt 56 Gymnasium im Südwesten führen Fach ein

Das Fach IMP gehört ab dem Schuljahr 2018/2019 an insgesamt 56 Gymnasien im Südwesten zum Schulprofil. Zehn weitere Gymnasien bieten in Kooperation mit diesen Profilschulen ebenfalls IMP an. „Jedes fünfte Gymnasium in Baden-Württemberg startet im neuen Schuljahr mit dem neuen Profilfach“, so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Im Bezirk des Regierungspräsidiums Tübingen, zu dem auch der Kreis Biberach zählt, sind acht Anträge auf Einführung des Fachs IMP eingegangen. Alle seien genehmigt worden, so eine Sprecherin des Kultusministeriums auf SZ-Nachfrage. Demnach haben sich das PG und WG erfolgreich beworben, wobei zum Schuljahr 2018/19 nur PG-Schüler in den Genuss des Fachs kommen werden.

„Das WG hat eine Profilgenehmigung erhalten“, konkretisierte die Sprecherin. „Es haben sich aber an der Schule für das kommende Schuljahr weniger als die vorgegebene Mindestschülerzahl angemeldet.“ Deshalb könne das neue Fach im Schuljahr 2018/2019 am WG noch nicht eingerichtet werden.

Mindestens zwölf Schüler nötig

Mindestens zwölf Schüler seien erforderlich, erläuterte die Sprecherin weiter. „Die Schule kann aber selbstverständlich im darauf folgenden Schuljahr das Fach anbieten, wenn genügend Schüler zusammenkommen und es genügend Lehrer mit den drei Fachanteilen Informatik, Mathematik und Physik an der Schule gibt.“ Als weitere Schule im Kreis Biberach führt das Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim das Fach IMP zum Schuljahr 2018/2019 ein.