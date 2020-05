Neues Ibot-Organisationsteam blickt positiv in die Zukunft

Nachdem das internationale Biberacher Osterturnier (Ibot) der TG Biberach in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Situation abgesagt werden musste, laufen bereits die Planungen für das Jugendhandballturnier für das kommende Jahr. Mit neuem Organisationsteam und großem Elan bleibt man bei der TG Biberach positiv gestimmt mit Blick in die Zukunft, heißt es in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr hätte das Ibot bereits zum 23. Mal stattgefunden. Mehr als 1500 Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern hatten sich für 2020 beworben. Die Entscheidung, das Turnier aufgrund der Corona-Krise abzusagen, ist dem neuen Organisationsteam nicht leichtgefallen. „Wir beginnen mit der Planung im Grunde schon, wenn das Turnier des Vorjahrs noch läuft. Dazu gehören viele Menschen, die das alles ehrenamtlich machen und unzählige Stunden investieren“, wird Joachim Klein, Handball-Abteilungsleiter der TG Biberach, in der Mitteilung zitiert. „Es ist nicht nur für den Verein schade, dass das Turnier abgesagt werden musste, sondern vor allem für die Menschen dahinter.“

Ausfall trifft Verein doppelt

Dabei trifft der Ausfall den Verein laut Mitteilung gleich doppelt: Während die Rechnungen für bestelltes Material natürlich trotzdem beglichen werden müssen, fallen die Einnahmen der Veranstaltung weg, mit denen vielfältige Angebote für den Handball-Abteilungsbetrieb finanziert werden sollten. Diese müssen nun aus anderen Mitteln gestemmt werden, oder notwendigerweise reduziert werden. Dankbar ist das Ibot-Organisationsteam nach eigenen Angaben daher allen Mitarbeitern und Helfern, die das Projekt in ihrer Freizeit und mit viel Elan vorantreiben. Ein großer Dank gilt laut Mitteilung auch den Sponsoren, besonders der Kreissparkasse Biberach, die ihre zugesagte Unterstützung trotz der Absage getätigt haben.

Trotz der schwierigen Situation in diesem Jahr sieht sich das neu gegründete Ibot-Organisationsteam bestens gewappnet, das Turnier im Jahr 2021 wieder auszurichten. Dann soll das Jugendhandballturnier wieder wie gewohnt in Biberach stattfinden. „Wir haben dieses Jahr weder den Mut noch den Spaß an der Sache verloren und sind jetzt schon mittendrin in den Vorbereitungen für Ostern 2021“, heißt es von Seiten des Ibot-Organisationsteams in der Pressemitteilung.