Neues Heizungsnetz für das Hospitalquartier

Das Hospitalquartier rund um das Bürgerheim soll 2019 eine neue, zentrale Wärmeversorgungsanlage erhalten. Deren Zentrale soll aber nicht auf dem Areal selbst, sondern in einer bereits bestehenden Heizzentrale der Ewa Riss in der Memelstraße wenige Meter entfernt untergebracht werden. Geheizt werden soll zu gut 60 Prozent mit Holzhackschnitzeln und zu gut 30 Prozent mit Gas. Die Hospitalstiftung investiert rund 1,67 Millionen Euro in den Bau. Das hat der Hospitalrat beschlossen.

Mehr als eineinhalb Stunden befasste sich das Gremium mit der überaus komplexen Materie des Wärmenetzes, an das in den nächsten Jahren bis zu 15 größere Gebäude auf dem Hospitalquartier angeschlossen werden sollen. Notwendig ist das alles, weil die alte Gasheizung inzwischen 30 Jahre alt ist und nur noch eine begrenzte Haltbarkeit hat.

Zusammengefasst sieht das neue Konzept wie folgt aus: Die alte Heizzentrale mit den beiden Gaskesseln bleibt auf dem Hospitalquartier zunächst als „Reserve“ bestehen. Für die neue Heizzentrale nutzt man den glücklichen Umstand, dass es etwa 150 Meter entfernt eine Heizzentrale der Ewa Riss in der Memelstraße gibt. Diese beheizt die Mali-Schule und deren Sporthalle, früher auch noch das inzwischen abgerissene Hallenbad. Räumlich sind dort deshalb Kapazitäten frei, um dort eine neue Heizzentrale für das Hospitalquartier einzubauen und eine Leitung dorthin zu legen. Die Hospitalstiftung hat sich zu Verwendung regenerativer Energien verpflichtet, weshalb Holz aus dem eigenen Hospitalwald in einer Hackschnitzelanlage verwendet wird. Ein Teil der Energie wird nach wie vor durch Gas erzeugt.

Stadtwerke als Betreiber

Als Betreiber der Anlage sollen in Form eines Contracting-Vertrags über 20 Jahre die Stadtwerke Biberach fungieren. Die Hospitalstiftung gibt zum Bau der Anlage einen 100-Prozent-Zuschuss in Höhe von 1,67 Millionen Euro. Technisch ist es auch möglich, dass sich die Stadtverwaltung mit einklinkt und ebenfalls weitere eigene Gebäude über die neu entstehende Anlage heizt. Dies muss aber der Gemeinderat entscheiden.

Im Hospitalrat wurde zwar viel über Einzelheiten und Details der geplanten Anlage und ihren Betrieb diskutiert, grundsätzlich begrüßten die Räte aber das vorgeschlagene Konzept. Lediglich Christoph Funk (FDP) enthielt sich. Nachdem er nur wenig Zeit gehabt habe, sich in die komplexe Materie einzuarbeiten, sehe er sich nicht im Stande, 1,7 Millionen Euro dafür freizugeben.