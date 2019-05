Neues Führungsteam in der Sana-Klinik

Die Klinik für Orthopädie sowie die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie sichern die Versorgung der gesamten Bandbreite muskuloskelettaler Erkrankungen und Verletzungen im Landkreis Biberach. Ab Juni werden die beiden Kliniken zur Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie zusammengeführt. Chefärztlich geleitet wird die neue Einheit von Professor Dr. Götz Röderer, der zuletzt langjährig am Universitätsklinikum Ulm tätig war. Der Fachbereich Orthopädie mit Endoprothetik innerhalb der neu formierten Klinik wird künftig vom erfahrenen Sana-Mediziner Dr. Manfred Herr geführt.

Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Sana-Kliniken im Landkreis Biberach baut der Klinikbetreiber die Fachbereiche Orthopädie und Unfallchirurgie jetzt im Rahmen einer Fusion der beiden eng verbundenen Disziplinen weiter aus. Abteilungsgrenzen werden in der neuen Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie dabei im Sinne einer ganzheitlichen, synergetischen Patientenversorgung bewusst aufgehoben.

Professor Röderer blickt voller Spannung auf die neue Herausforderung in Biberach :„Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Möglichkeiten in Biberach nicht zuletzt im Rahmen des aktuell entstehenden Klinikneubaus, die Zusammenarbeit mit den sehr gut eingespielten und hoch motivierten Teams sowie den engen Kontakt zu den Patienten“, so der Mediziner. „Die Zusammenführung der bislang getrennten Kliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie ist ein wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung des Fachgebiets am Standort Biberach.“ Sein Ziel sei es, die orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung in der Region in enger Zusammenarbeit mit den klinischen Kollegen, allen voran dem Leitenden Arzt Herrn Dr. Herr im Bereich der Orthopädie, sowie Hand in Hand mit den niedergelassenen Kollegen und der Rettungsorganisation weiter auf hohem Niveau zu gewährleisten, kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Akzente zu setzen.

Dass der erfahrene Orthopäde und Unfallchirurg dafür beste Voraussetzungen mit nach Biberach bringt, davon ist Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen überzeugt: „Die Verpflichtung ist ein bedeutender Schritt zur weiteren Stärkung des hohen medizinischen Standards in der hiesigen Orthopädie und Unfallchirurgie. Professor Röderers breitgefächerte Ausbildung, seine spezialisierten Qualifikationen sowie seine umfassende praktische Erfahrung prädestinieren ihn für die neu geschaffene Chefarztposition.“ Mit ihm hätte das Biberacher Klinikum einen ausgewiesenen Experten gewinnen können.

Nach seinem Studium an den Universitäten Ulm und Wien, der Promotion im Jahr 2002 sowie der anschließenden US-amerikanischen Approbation startete Professor Röderer seine berufliche Karriere in der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm. Es folgten weitere Qualifikationen. Zuletzt war Röderer als Leiter des Schwerpunkts Arthroskopie, Sportverletzungen und Deformitäten sowie als Stellvertretender Leiter des Schwerpunkts Gelenkersatz/Endoprothetik in der Klinik für Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Ulm tätig.