Neues Café in Friedenskirche

Das Café Meistermann öffnet am Donnerstag, 17. September, um 14.30 Uhr erstmals in der Biberacher Friedenskirche. Das Café – benannt nach Georg Meistermann, dem renommierten Künstler, der die Kirchenfenster der Friedenskirche entworfen hat – findet künftig jeden Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr statt. Es ist ein neues Ehrenamtsprojekt der evangelischen Friedenskirchengemeinde, das sich als Angebot zur Begegnung, zum Gespräch mit den Pfarrleuten oder einfach zum Pausemachen versteht.

Wenn das Wetter warm genug ist, werden im Kirchgarten unter den Bäumen Tische aufgestellt. Ansonsten verwandelt sich der Dreieckssaal mit geöffneter Faltwand zur Kirche in ein Caféhaus mit Blick auf die Meistermann-Fenster. Damit sei für ausreichend Platz gesorgt, um auch in Corona-Zeiten den gebührenden Abstand einhalten zu können, teilt die Kirchengemeinde mit. Während der Öffnungszeiten werden Kaffee, Tee und Kuchen angeboten. Ein Verkauf findet nicht statt. Spenden sind jedoch willkommen. Einmal monatlich findet in dieser Caféhaus-Atmosphäre wieder ein Seniorennachmittag statt, am Donnerstag, 1. Oktober, ist Oberbürgermeister Norbert Zeidler zu Gast. Gelegentlich werde es an anderen Donnerstagen weitere Angebote geben, kündigt die Kirchengemeinde an. Das Café-Projekt sei noch im Aufbau begriffen.