Neues Baugebiet: Nicht alle Detailfragen sind geklärt

Das Baugebiet „Breite III“ nordöstlich von Rindenmoos ermöglicht auf einer Fläche von knapp zehn Hektar ab Anfang 2020 den Bau von rund 160 Wohneinheiten im Einfamilien- und im Geschosswohnungsbau – ein großes Vorhaben in dem Biberacher Teilort. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat nun dem Bebauungsplan sowie der Erschließung des Gebiets zugestimmt. Die vorbereitenden Arbeiten kosten insgesamt rund 5,59 Millionen Euro (Straßenbau und Kanalisation). Allerdings gab es einige Fragen und auch Kritik.

So hatte der Rißegger Ortschaftsrat über die Erschließung des Baugebiets beraten müssen, ohne dass ein Vertreter des Baudezernats anwesend war. „Das war ein Fehler, ich entschuldige mich dafür“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Das führte dazu, dass CDU-Stadtrat Walter Herzhauser (Rißegg) stellvertretend für den Ortschaftsrat eine Fülle an Detailfragen an die Stadtverwaltung stellte.

So will die Verwaltung die Gehwege mit einem Betonpflaster belegen, wohingegen sich der Ortschaftsrat für einen Asphaltbelag aussprach. Dieser sei bei Winterdienstarbeiten nicht so anfällig, so Herzhauser. Silvia Sonntag (Grüne) und Alfred Braig (FDP) konnten dem Betonpflaster jedoch Vorteile abgewinnen. Auch Tiefbauamtsleiter Peter Münsch sah keine Probleme mit dem Pflaster beim Winterdienst. Trotzdem seien die unterschiedlichen Sichtweisen von Ortschaftsrat und Bauausschuss unglücklich, sagte CDU-Rat Friedrich Kolesch. Baubürgermeister Christian Kuhlmann sagte zu, die Kosten für beide Varianten berechnen zu lassen und nochmals in den Rißegger Ortschaftsrat zu gehen.

Die Kanalisation für das Baugebiet wird im Trennsystem – für Schmutz- und Regenwasser separat – vorgenommen. Die Dimensionierung der Kanäle sei so, dass das Baugebiet noch erweitert werden könne. Das Oberflächenwasser wird in einer zentralen Sickeranlage mit Notüberlauf in den Schlierenbach beseitigt. Die Sickeranlage biete das Rückhaltevolumen für ein 100-jährliches Hochwasser und entlaste den Schlierenbach, so Münsch. Ein Starkregenereignis könne die Kanalisation allerdings nicht aufnehmen.

Was eine vom Ortschaftsrat gewünschte Beleuchtung des Geh- und Radwegs vom Baugebiet bis nach Rißegg betrifft, so sei dies technisch möglich, aber für 2019 nicht budgetiert, sagte Münsch. Das müsse man, falls gewünscht, für den Haushalt 2020 nochmals thematisieren.

Zum Bebauungsplan waren von Bürgern und Behörden keine gravierenden Bedenken und Anregungen eingegangen. „Den Anregungen, die gekommen sind, sind wir in vielen Bereichen gefolgt“, so Kuhlmann. Bei der SPD stieß im Bauausschuss vor allem auf Missfallen, dass die Kinder aus dem Baugebiet den Spielplatz bei der alten Schule nutzen sollen, weil im Baugebiet selbst kein Spielplatz vorgesehen ist. Zu diesem sollen sie mittels einer Querungshilfe über die Rindenmooser Straße gelangen. Man plädiere für einen Zebrastreifen, so Stadtrat Heiko Rahm. Dafür gebe es auf der Straße nicht die entsprechende Verkehrsfrequenz, sagte Stadtplanungsamtsleiterin Carola Christ. Im Übrigen sei ein Zebrastreifen nicht sicherer.

Keine Steingärten zulässig?

Uneinigkeit herrschte darüber, ob man den Grundstückseigentümern zu Gunsten der Ökologie verbieten könne, sogenannte Stein- oder Schottergärten um ihre Häuser anzulegen. Magdalena Bopp (Freie Wähler) berief sich dabei auf Paragraf 9 der Landesbauordnung, wonach nichtüberbaute Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein müssen. Baubürgermeister Kuhlmann erwiderte, dass man das nicht über den Bebauungsplan regeln könne. Man werde sich die Rechtslage aber nochmals anschauen und den Eigentümern möglicherweise auf informellem Weg Vorschläge zur Gestaltung machen.