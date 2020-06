Neuer Termin für Staffeltag

Der gemeinsame Staffeltag des Fußballbezirks Riß soll nun am Donnerstag, 20. August (Beginn: 18.30 Uhr), in der Turn- und Festhalle in Mittelbiberach stattfinden. Das teilt Bezirksspielleiter Hubert Übelhör mit. Weiter heißt es in der Mitteilung: Ob der Staffeltag an diesem Termin abgehalten werden kann, ist allerdings davon abhängig, ob die Corona-Verordnung gelockert wird und Versammlungen über 100 Personen wieder zulässig sind.

Ursprünglich war der Staffeltag für den 9. Juli vorgesehen, wegen der Corona-Vorschriften wurde er aber abgesagt.