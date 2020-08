Neuer Standortleiter bei Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim hat am Standort Biberach nach vielen Jahren wieder eine Standortleitung installiert. Am 1. Juli hat Fridtjof Traulsen seine Aufgabe in Biberach begonnen.

„Biberach schätzt sich glücklich, dass Boehringer Ingelheim in hohem Maß auf den Standort Biberach setzt und mit Fridtjof Traulsen eine fachlich hochkompetente Persönlichkeit für die Standortleitung gewinnen konnte“, erklärt Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler nach dem ersten persönlichen Austausch mit dem neuen Standortleiter im Rathaus.

Traulsen ist für ihn und den Ersten Bürgermeister Ralf Miller, der für die Wirtschaft verantwortlich ist, erster Ansprechpartner bei Themen rund um Boehringer in Biberach.

Attraktivität der Stadt ist Pluspunkt

Für Boehringer sei die Gewinnung von international agierenden Fachkräften sehr wichtig, verdeutlichte Traulsen der Stadtspitze. Wichtig in diesem Zusammenhang sei dabei auch, wie andere Nationalitäten in Biberach aufgenommen würden und sich zurechtfinden könnten.

Der gute Arbeitsmarkt und die Attraktivität der Stadt insgesamt sind weitere Pluspunkte. Zeidler und Miller sahen sich in ihrer Einschätzung und dem Vorgehen der Stadt bestätigt, in die Bereiche Bildung und Betreuung zu investieren, denn Traulsen thematisierte die immense Bedeutung von Angeboten in diesem Bereich für die Fachkräftegewinnung.

Die Priorität, die Bildung und Betreuung in Biberach eingeräumt wird, spiegelt sich in der jüngst verabschiedeten Investitionsliste wider, zum Beispiel durch den Neubau von Kindertageseinrichtungen, der Mali-Turnhalle und des Lehrschwimmbeckens sowie die Sanierung von Schulen – trotz Corona-bedingten Einnahmeausfällen.

Biberach ist der größte Forschungs- und Entwicklungsstandort von Boehringer Ingelheim, dem auch in der pharmazeutischen Industrie in Deutschland insgesamt eine hohe Bedeutung zukommt. Dies teilte Sabine Nikolaus, Vorsitzende der Geschäftsführung, jüngst Oberbürgermeister Zeidler mit.

Der Standort Biberach sei auch der zweitgrößte Standort des Unternehmensverbandes weltweit und als einer der größten europäischen pharmazeutischen Biotechnologiestandorte von großer Bedeutung für das biopharmazeutische Produktionsnetzwerk des Unternehmens. Aufgrund dieser Bedeutung hat sich das Unternehmen entschlossen, die Funktion der Standortleitung Biberach zum Juli 2020 nach vielen Jahren wieder zu etablieren.