Neuer Nuklearmediziner an der Sana-Klinik

Nach dem Weggang von Nuklearmediziner Dr. Hubert Elser (SZ berichtete) hat Dr. Jörg Reinhardt die stationäre und ambulante nuklearmedizinische Versorgung in Biberach übernommen. Für letztere hat das Sana-Klinikum jüngst die Ermächtigung von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erhalten. Dies teilt die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH in einer Pressemitteilung mit. Ab Mai könne darüber hinaus auch die stationäre Radiojodtherapie wieder in Biberach ausgeführt werden, heißt es weiter.

Die Anwendung von Radiopharmaka in Diagnostik und Therapie sei traditionell ein wesentlicher Bestandteil des medizinischen Leistungsspektrums im Sana Klinikum Biberach, teilt das Klinikunternehmen mit. Gleichzeitig besetze die Nuklearmedizin eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Klinik und ist damit ein zentraler Partner für die verschiedenen Fachbereiche im Haus, beispielsweise das Brustzentrum Donau-Riss. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Dr. Reinhardt einen erfahrenen Mediziner gewinnen konnten, der mit uns auch zukünftig die nuklearmedizinische Versorgung der Landkreisbevölkerung vollumfänglich sicherstellen wird“, wird Beate Jörißen, Geschäftsführerin der Sana Kliniken Landkreis Biberach, zitiert. Der Klinik sei dieses Thema ein großes Anliegen gewesen.

Der gebürtige Herforder Reinhardt ist Facharzt für Nuklearmedizin und war zuletzt am Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin in Grevenbroich tätig. Erfahrungen im gesamten Spektrum der Nuklearmedizin hat der 52-jährige auch am Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt gesammelt. Neben der stationären Versorgung wird der Nuklearmediziner im Rahmen einer KV-Ermächtigung ab sofort auch die ambulante Behandlung weiterhin wohnortnah für die Patienten im Landkreis sicherstellen. Ab Mai kann darüber hinaus die Radiojodtherapie wieder in Biberach angeboten werden. „Niedergelassene Ärzte haben so die Möglichkeit, ihre Patienten weiterhin nach Biberach zu überweisen. Gleichzeitig steht er den Medizinern in der Region als zentraler Ansprechpartner im Bereich der Nuklearmedizin zur Verfügung“, heißt es in der Sana-Mitteilung.