Neuer Leitender Oberarzt im Biberacher Klinikum

Die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Biberacher Sana Klinikum hat einen neuen Leitenden Oberarzt: In Mohssen Amiri habe das Team um Chefarzt Dr. Max Thiemann einen erfahrenen Chirurgen hinzugewonnen und baue seine personellen und strukturellen Kapazitäten in der Gefäßchirurgie so weiter aus, teilen die Sana Kliniken Landkreis Biberach mit.

In der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie bietet Dr. Thiemann, der die Fachabteilung seit Januar chefärztlich leitet, mit seinem Team Hilfe bei arteriellen und venösen Gefäßerkrankungen. Das Behandlungsangebot reicht von der fachambulanten Patientenversorgung einschließlich Vorsorgescreenings über interventionelle und operative Verfahren bis zu konservativen Behandlungsmethoden. Ein Schwerpunkt liegt in der autologen Rekonstruktion von arteriellen Verschlussprozessen, das heißt der Verwendung von körpereigenem Gewebe, sowie in der minimalinvasiven Therapie.

In den vergangenen Monaten gelang es dem Chefarzt zudem, das Leistungsspektrum auszubauen, eine ambulante Versorgungsstruktur zu etablieren und das gefäßchirurgische Team um Fachärzte und Chirurgen zu erweitern. Gemeinsam mit Amiri als neuem Leitenden Oberarzt wolle man die Entwicklung weiter vorantreiben und eine moderne und umfassende gefäßchirurgische Betreuung anbieten.

Mohssen Amiri hat als Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie langjährige Berufserfahrung im gesamten gefäßchirurgischen Spektrum. Nach seinem Medizinstudium an der Humboldt-Universität zu Berlin war er nach verschiedenen beruflichen Stationen vor seinem Wechsel mehr als zehn Jahre Oberarzt in den Mühlenkreiskliniken Bad Oeynhausen. Mit seiner Weiterbildung zum von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) anerkannten endovaskulären Chirurgen und später zum endovaskulären Spezialisten verfügt er zudem über eine zertifizierte Expertise in der operativen Therapie von Gefäßerkrankungen.

Mit Blick auf seine Tätigkeit in Biberach freut sich Amiri auf die guten Strukturen und die kurzen Wege im neuen Zentralklinikum sowie die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit im Haus: „Verbunden mit der modernen technischen Ausstattung herrschen hier beste Bedingungen für eine umfassende und sichere Versorgung von akuten und chronischen Gefäßerkrankungen aller Art.“