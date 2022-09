Neuer Einsatztaucher der DLRG Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einsatztaucher retten Menschen, suchen nach Vermissten und bergen Gegenstände unter oftmals schwierigen Bedingungen aus Gewässern. Die Ausbildung dauert rund zwei Jahre und beinhaltet viele Stunden unter Wasser. Der DLRG Landesverband Württemberg prüfte nun seine angehenden Einsatztaucher. Mit Jörg Schönig stellte sich auch eine Einsatzkraft der DLRG Ortsgruppe Biberach der Prüfung zum Einsatztaucher.

Bereits im April stellte er sein Wissen bei der theoretischen Prüfung in Ulm unter Beweis. Hier beantwortete er unter anderem Fragen zur Durchführung und Sicherung von Tauchgängen, der Ausrüstung und dem richtigen Verhalten bei Tauchunfällen. Außerdem zeigte er an einer Puppe, dass er die Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrscht.

Am Wochenende vom 9. September folgte nun die praktische Prüfung in Kißlegg. Nach der Anreise am Freitagabend prüften die angehenden Einsatztaucher die Tauchausrüstung und zeigten wichtige Knoten. Am Samstag zeigten sie ihr Können im Wasser. Im ersten Prüfungsteil mussten die Prüflinge ohne Tauchgerät Zeit-, Strecken-, und Tieftauchen. Im zweiten Prüfungsteil galt es dann zu zeigen, dass sie sich unter Wasser von einem Signalmann über eine Signalleine führen lassen können. Anschließend schlüpften sie selbst in die Rolle des Signalmanns und führten einen anderen Taucher. Bei einer anschließenden Rettungsübung retteten sie einen verunfallten Taucher, brachten ihn an Land und versorgten ihn mit Erster Hilfe. Als letzte Prüfung stand die Ausführung einer Unterwasserarbeit auf dem Programm. Die Aufgabe hierbei war es, mit Hilfe eines Hebesacks ein Grundgewicht vom Boden des Sees an die Oberfläche zu bringen.

Jörg Schönig von der DLRG Ortsgruppe Biberach absolvierte die anspruchsvolle und vielfältige Prüfung zum Einsatztaucher erfolgreich. Der DLRG Bezirk Federsee freut sich sehr, dass er mit Jörg Schönig nun über einen weiteren Einsatztaucher verfügt, der die Einsatzgruppe verstärkt.