Neuer Chefarzt an der Biberacher Sana-Klinik

Die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie in der Sana-Klinik Biberach wird ab dem 1. Januar 2022 von Dr. Max Thiemann chefärztlich geleitet, der vom Helios-Klinikum in Berlin-Buch nach Biberach wechselt. Das chirurgische Leistungsspektrum werde Dr. Thiemann künftig in gewohnter Qualität fortführen und perspektivisch weiter ausbauen, teilt die Sana-Klinik mit.

Die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Biberacher Sana-Klinikum ist seit vielen Jahren Anlaufstelle für Patienten mit arteriellen oder venösen Gefäßerkrankungen im Landkreis. Zudem werden hier Notfallpatienten mit akuten Durchblutungsstörungen sowie Blutungen und Gefäßverletzungen nach einem Unfall versorgt.

Im Bereich der Diagnostik ist die Klinik dabei seit dem Umzug auf den Biberacher Gesundheitscampus am Hauderboschen mit einem erneuerten radiologischen Gerätepark ausgestattet, der unter anderem auch über ein Zwei-Ebenen-Angiographie-Gerät der neuesten Generation verfügt. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Abbildung von Blutgefäßen aus jeweils zwei Blickrichtungen, wodurch unter anderem bereits kleinste Gefäßveränderungen am Kopf und im Gehirn, aber auch in anderen Körperregionen, sowie feine anatomische Details sichtbar gemacht werden können.

Schlaganfällen kann so wirksam vorgebeugt werden. Darüber hinaus lassen sich auch Aneurysmen, also Gefäßaussackungen, plastisch darstellen. Dies wirke sich unmittelbar auf die Behandlungsstrategie aus: Diagnosen würden noch genauer, Gefäßeingriffe noch sicherer, so die Klinik in ihrer Mitteilung.

Der neue Chefarzt Max Thiemann (45) ist gebürtiger Freiburger und war zuletzt seit 2015 als Oberarzt in der Gefäßchirurgie am Helios-Klinikum in Berlin-Buch tätig. Durch seine langjährige Berufserfahrung im gesamten gefäßchirurgischen Spektrum verfüge Thiemann nicht nur über eine umfangreiche fachliche Kompetenz, sondern sei auch mit dem breiten Aufgabenspektrum, welches die Position mit sich bringt, bestens vertraut, teilt die Sana-Klinik mit.

Der Schwerpunkt des Gefäßchirurgen liege dabei in der minimalinvasiven Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen sowie in der autologen Rekonstruktion. Dies bedeutet, dass vorwiegend körpereigenes beziehungsweise nicht synthetisches Material zur Wiederherstellung der Durchblutung verwendet wird. Zur Vorbeugung von Schlaganfällen sowie Aneurysmarupturen, die häufig ohne Vorwarnung auftreten, plant Dr. Thiemann zudem, künftig auch Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Bauchaortenaneurysmen und Carotisstenosen, sprich Verengungen der inneren Halsschlagadern, in Biberach anzubieten.

„Ich freue mich, den Menschen im Landkreis Biberach weiterhin eine qualitativ hochwertige, heimatnahe gefäßmedizinische Versorgung anbieten zu können. Besonders wichtig ist mir dabei, individuelle, auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Therapiekonzepte zu entwickeln. Dafür stehen in Biberach alle diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung“, wird Dr. Thiemann zitiert. Das neue Klinikum biete aufgrund der kurzen Wege und der hervorragenden apparativen Ausstattung alle Möglichkeiten, eine moderne und minimalinvasive Gefäßmedizin auf hohem Niveau auszuüben.